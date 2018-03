Immer häufiger werden weltweit demokratische Instanzen eingeschränkt – von Machthabern, die ihren Einfluss erhalten wollen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Zwei-Jahres-Analyse der Bertelsmann-Stiftung. Untersucht haben die Gütersloher Fachleute 129 Entwicklungs- und Schwellenländer im Zeitraum vom 1. Februar 2015 bis zum 31. Januar 2017.



Dass zunehmend – auch in demokratischen Staaten – Bürgerrechte beschnitten und rechtsstaatliche Standards aufgeweicht würden, bezeichnen die Autoren der Studie als höchst problematisch. Im untersuchten Zeitraum hätten 40 Regierungen den Rechtsstaat beschnitten, in 50 Staaten sei die politische Freiheit eingeschränkt worden. Ein Land erhält besonderes Augenmerk in der Studie: Die Türkei wird als "stark defekte Demokratie am Bosporus" bezeichnet.



In keinem Land sei die "Aushöhlung der Gewaltenteilung" zuletzt so deutlich vorangetrieben worden wie in der Türkei seit dem erfolglosen Putschversuch vom Juli 2016, heißt es in der Analyse. Eine "massive Einschränkung von Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit", eine "Indoktrinierung der eigenen Anhängerschaft" und eine "Marginalisierung der Opposition" könnten unter der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan beobachtet werden.

Neben der Türkei werden zwölf weitere Staaten, in denen sich die politische Situation deutlich verschlechtert habe, in der Untersuchung genannt, darunter Jemen und Mosambik. Dass aber auch in Staaten, die formell als Demokratie eingestuft werden, Bürgerrechte beschnitten würden, sei besonders besorgniserregend: Neben der Türkei beziehen sich die Studienautoren auch auf Polen und Brasilien. Aart Jan De Geus, der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann-Stiftung, erklärte diese Entwicklung: "Viele Machthaber versuchen, ihren Führungsanspruch durch repressive Maßnahmen zu zementieren".



In nur zehn von 129 Ländern ist die Meinungsfreiheit sicher

Ebenfalls erschreckend sind die Erkenntnisse der Studie zum Thema freie Wahlen und zur Freiheit von Meinung und Berichterstattung: Während 2006 immerhin noch jedes sechste Land der 129 untersuchten Staaten als "vorbildlich" für faire und freie Wahlen galt, verdiene zwölf Jahre später nur noch jedes 14. Land diese Bezeichnung. In nur zehn Ländern – nicht einmal acht Prozent der untersuchten Staaten – sehe die Stiftung heute eine uneingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit, 2006 war das noch bei 17 Ländern der Fall. Insgesamt sei die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006 gesunken.



Die Bertelsmann-Stiftung untersucht die weltweite Entwicklung dieser Qualität mit dem sogenannten Transformationsindex (BTI). Die Auswertung beruhe, so die Stiftung, auf Länderberichten von 250 Experten international renommierter Universitäten, Instituten und Denkfabriken.

Weltweit leben demnach 4,2 Milliarden Menschen in einer Demokratie, 3,3 Milliarden in einer Autokratie, einer Herrschaftsform, in der sich die politische Macht ohne verfassungsmäßige Beschränkungen bei einer Einzelperson oder einer Gruppe von Personen bündelt. Von den 129 untersuchten Staaten sind 71 Länder als Demokratien eingestuft, 58 als autokratische Staaten – drei Länder mehr als noch 2016.



Gleichzeitig wachse jedoch, schreiben die Autoren der Studie, weltweit der Protest der Bevölkerungen gegen soziale Ungleichheit, Korruption und Missmanagement der Regierungen.