Erst war die Wut ganz laut. Dann kam die Trauer. Am Tag vier nach der Brandkatastrophe von Kemerowo wirkt die Stadt nunmehr wie betäubt. Noch am Dienstag versammelten sich Hunderte Einwohner auf dem Platz der Sowjets im Zentrum der sibirischen Industriestadt, um Aufklärung zu fordern. Dann folgten Beerdigungen wie im Akkord, frische Gräber und üppige Blumenkränze. Während die einen schon ihren Tränen freien Lauf ließen, warteten andere Hinterbliebene, bis sie mit ihren Särgen an der Reihe waren. Mindestens 63 Menschen sind nach offiziellen Angaben in dem brennenden Kaufhaus ums Leben kommen, die meisten davon Kinder.



Eine halbe Woche nach dem Unglück sitzt der Schock nach wie vor tief, denn die Umstände sind bisher kaum zu begreifen. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Es kristallisiert sich aber heraus, dass zumindest deutlich weniger Menschen hätten sterben müssen, wenn einfachste Brandschutzvorkehrungen befolgt worden wären. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat eine ganze Kaskade von Fehlern das Unglück verschlimmert.

Ein Kaufhaus ohne Betriebserlaubnis

Viele Kinder, so berichten Augenzeugen übereinstimmend, seien während des Feuers in einem der Kinosäle eingeschlossen gewesen, weil Mitarbeiter des Kinos die Türen verriegelt hätten. Auch zahlreiche Notausgänge waren verschlossen oder zugestellt. Wie ein mittlerweile festgenommener Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums aussagte, wurde der Feueralarm nach wiederholten Fehlalarmen ausgestellt, sodass keine Sirene ertönte. Und das Katastrophenschutzministerium teilte mit, das Einkaufszentrum habe nicht den geltenden Brandschutzvorschriften entsprochen und keine Betriebserlaubnis gehabt.

Warum konnte es trotzdem unbehelligt arbeiten? Warum blieben mögliche Baumängel unbemerkt? Auf diese Fragen gab Präsident Wladimir Putin schon kurz nach seinem Eintreffen in Kemerowo am Dienstag eine Antwort: "Ohne Geld kriegt man keine Bescheinigung. Für Geld kriegt man alles Mögliche unterschrieben."



Der Kaufhausbrand mag auch eine Verkettung unglücklicher Umstände sein – er wirft aber vor allem ein Schlaglicht darauf, dass Schlamperei und Korruption diese Verkettung erst möglich machen. Russland zählt zu den Ländern mit den meisten Todesopfern durch Feuer weltweit. Im vergangenen Jahr starben nach offizieller Statistik fast 7.800 Menschen bei Bränden. Zwar hat sich die Zahl innerhalb der zurückliegenden Jahre sukzessive verringert. Noch vor knapp 20 Jahren waren es gut doppelt so viele wie heute.



Dennoch bleibt die Zahl der Feuertoten exorbitant hoch. Wie die Statistik des Internationalen Brandschutzverbandes CTIF zeigt, sterben in Russland pro 100.000 Einwohner sechs Mal mehr Menschen als in den USA. Auf vergleichbar hohe Opferzahlen kommen Länder wie Algerien oder Indien.