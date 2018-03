Weniger als eine Woche nach dem Beginn ihrer vierten Amtszeit ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu ihrem offiziellen Antrittsbesuch nach Warschau gereist. Am Abend traf sie Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, später wird sie auch noch mit Präsident Andrzej Duda zusammentreffen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Kanzlerin wolle mit ihrer Reise "gerne zum Ausdruck bringen, wie hoch der Stellenwert des deutsch-polnischen Verhältnisses" sei.

Tatsächlich sind die Beziehungen angespannt, seit die nationalkonservative PiS in Polen regiert. Nicht nur in der Flüchtlingspolitik vertreten beide Länder unterschiedliche Ansichten. Gemeinsam mit Ungarn und Tschechien lehnt das Land die Aufnahme von Flüchtlingen zur Entlastung anderer EU-Staaten ab. Die EU hat die drei Länder deswegen verklagt. Auch die Justizreform Polens wird von der Bundesregierung kritisch gesehen. Während sich die PiS-Regierung dafür gegenüber der EU erklären muss, setzt die Regierung Merkel auf Dialog. Die Kanzlerin sagte, sie wolle sich in ihrer nächsten Amtszeit mit aller Kraft für ein starkes und einiges Europas einsetzen. Dafür müsse Europa seine Anliegen weltweit gemeinsam vorbringen. Das erfordere eine gewisse Sensibilität und die Bereitschaft, Kompromisse zu suchen. Sie werde alles daran setzen, "dass wir in Europa eine gemeinsame Agenda haben". Man müsse noch an einigen Stellen besser werden.

Morawiecki verteidigte unterdessen die Justizreform seines Landes: "Wir sind überzeugt davon, dass die Reformen notwendig sind und zur Unabhängigkeit und Objektivität des Justizwesens beitragen", sagte er beim Zusammentreffen mit Merkel. Er zeigte sich aber optimistisch, dass der Streit mit der EU-Kommission bald beigelegt werden könne. Polen wolle der EU-Kommission alle Bedenken erläutern.



Die EU-Kommission sieht die Unabhängigkeit der Justiz bedroht und hat deswegen im Dezember erstmals in der EU-Geschichte ein Sanktionsverfahren eingeleitet, durch das Polen sogar seine Stimmrechte in der EU verlieren könnte.

Am Freitag war bereits Außenminister Heiko Maas zum Antrittsbesuch nach Warschau gereist. Auch er sprach von "unterschiedlichen Perspektiven", vermied es aber, noch deutlichere Kritik zu äußern. Stattdessen sagte er: "Wir stehen zur engen Partnerschaft mit Polen" und schlug vor, das sogenannte Weimarer Dreieck aus Polen, Deutschland und Frankreich wiederzubeleben.



1991 war das Weimarer Dreieck von den Außenministern der drei Länder als loses Beratungsforum ins Leben gerufen worden. Es folgten mehrere Treffen auf Ministerebene. Seit dem Antritt der rechtskonservativen Regierung in Warschau 2015 hat es allerdings kein solches Treffen mehr gegeben.