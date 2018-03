Die Bundeswehr soll künftig Soldatinnen und Soldaten im Irak ausbilden. Ab April soll ein neues Mandat in Kraft treten, das "die Durchführung von spezialisierten Ausbildungslehrgängen" und "Maßnahmen des Fähigkeitsaufbaus für die regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte mit Fokus auf die zentralirakischen Streitkräfte" vorsieht. Das berichtet die ARD, der das 15-seitige Papier vorliegt. Demnach soll die Bundeswehr künftig auch im Zentralirak zum Einsatz kommen.

Viele Details lasse das Mandat aber noch offen. Bisher ist das deutsche Militär vor allem am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt.

Dem Bericht zufolge soll die Zahl der Soldaten im Irak von 1.250 auf 800 reduziert werden. Grund sei, dass eine Fregatte im Mittelmeer künftig nicht mehr eingesetzt werde: Sie wird nicht mehr benötigt. Weitere Schwerpunkte des neuen Mandats sind der ARD zufolge Beratung und Ausbildung im militärischen Sanitätswesen und in der Logistik. Das hatte sich die irakische Regierung im Februar von Deutschland gewünscht. Weitergeführt werden sollen Aufklärungsflüge mit Tornados und Luftbetankung. Das Mandat soll am Mittwoch verabschiedet, der Einsatz vorerst bis zum 31. Oktober begrenzt werden.

Die Ausbildung von Peschmerga-Soldaten laufe dagegen Ende Juni aus. Das hatten SPD und Union im Koalitionsvertrag vereinbart. Ob sich die Bundeswehr auch zukünftig im Nordirak engagiert, lasse das Mandat offen, so der ARD-Bericht. Zugleich sollte der Anti-IS-Einsatz verändert und in eine Mission zur langfristigen Stabilisierung des Irak umgebaut werden. Bisher bilden 150 deutsche Soldaten im Nordirak kurdische Peschmerga aus. In Bagdad sind nur einzelne Bundeswehr-Ausbilder im Einsatz. Andere Mitgliedsstaaten der Anti-IS-Koalition trainieren an mehreren Stützpunkten im Zentralirak bereits einheimische Sicherheitskräfte.



Deutsches Militär soll Brücke zwischen Erbil und Bagdad schlagen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte bereits im Februar bei einem Truppenbesuch in der Provinzmetropole Erbil im Nordirak eine Neuausrichtung des Einsatzes angekündigt. Unter anderem hatte sie eine stärkere Mittlerrolle der Truppe in dem innerirakischen Konflikt angedeutet. Große Hoffnungen würden beide Seiten darauf setzen, dass "gerade die Zuverlässigkeit Deutschlands" eine Brücke zwischen Bagdad und Erbil schlagen könne.

Vom Koalitionspartner SPD war von der Leyen für die Ankündigung eines neuen Einsatzgebiets kritisiert worden. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich nannte die Festlegung voreilig und in der geschäftsführenden Bundesregierung nicht abgestimmt. Ein neues Mandat könne nur eine neue Bundesregierung dem Bundestag vorlegen, sagte Mützenich. Welche Aufgaben der Bundeswehr künftig zukommen sollten, sei von verschiedenen Faktoren abhängig, etwa von der Beurteilung des innerirakischen Konflikts, der Bereitschaft der irakischen Streitkräfte zu Reformen und einer klaren Bezeichnung des Einsatzgebiets. Geklärt werden müsse auch, ob die Gefahren für die Bundeswehrsoldaten kalkulierbar und politisch tragbar seien.