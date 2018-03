Der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent hat auf die Festnahme seines Vorgängers mit einer Attacke gegen die Zentralregierung von Mariano Rajoy in Madrid reagiert. Diese greife "das Herz der Demokratie an, indem sie gegen politische Gegner vorgeht", sagte Torrent am Sonntagabend in Barcelona.



Katalonien werde als "Labor für die Verfolgung" von Dissidenten an anderen Orten missbraucht. Mit Blick auf die Festnahme Puidgemonts sagte Torrent weiter, "der Durst nach Rache der staatlichen Macht ist unstillbar."



Die Anhänger der Separatisten, die zu Tausenden auf den Straßen Barcelonas demonstrierten, schwor er auf Einheit ein. Diese sollten eine "breite soziale und demokratische Front zur Verteidigung der Rechte und Freiheiten" der Region bilden. Der Front sollten sich politische Parteien, Gewerkschaften und zivile Gruppen anschließen.



Fünf Monate nach seiner Flucht aus Spanien war Puigdemont am Sonntag von der deutschen Polizei festgenommen worden. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft erklärte, sie stehe in Kontakt mit ihren deutschen Amtskollegen, um eine Auslieferung Puigdemonts zu erwirken. In Spanien droht dem katalanischen Toppolitiker wegen Vorwürfen der Rebellion und anderer Vergehen jahrzehntelange Haft.