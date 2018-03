Als Reaktion auf die Ankündigung von US-Importzöllen auf Aluminium und Stahl denkt die EU laut über Gegenmaßnahmen nach. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte in Brüssel, es sei denkbar, dass die EU nun ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben werde. Dazu zählten unter anderem Erdnussbutter, Orangensaft und Whiskey, sagte Malmström. Ziel dieser Maßnahme sei es, den durch die US-Zölle erlittenen Schaden "auszugleichen". Entscheidungen seien jedoch noch nicht gefallen.

Am vergangenen Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium zu verhängen. Bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven im Weißen Haus sagte er, die EU mache "es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen".



Vertreter der EU bedauerten die Entscheidung der USA und äußerten Skepsis ob der Rechtmäßigkeit der Zölle: "Wir haben große Zweifel, dass das im Einklang mit Regeln der Welthandelsorganisation ist", sagte Malmström. Neben der Option, ihrerseits Strafzölle zu verhängen, könnte die EU die US-Regierung auch bei der Welthandelsorganisation WTO wegen der Verletzung gültiger Handelsregeln verklagen. Nach Aussage von Malmström ist eine solche Klage geplant. Eine Eskalation des Streits wolle man jedoch unbedingt vermeiden, so die EU-Handelskommissarin. Denn: "Bei einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner". Ähnlich äußerte sich IWF-Chefin Christine Lagarde.



Am Dienstag trat Gary Cohn, der oberster Wirtschaftsberater von Präsident Trump, von seinem Amt zurück, offenbar als Konsequenz auf die geplanten Strafzölle, die Cohn ablehnte.

Seit Monaten bereitet die EU-Kommission eine Reaktion auf mögliche Aluminium- und Stahlzölle der USA vor. Immer wieder sind etwa Zölle auf Bourbon-Whiskey oder amerikanische Motorräder wie etwa Harley Davidson im Gespräch. Es geht vor allem um Symbolik: Harley hat im vergangenen Jahr allein nach Deutschland mehr als 9.100 Maschinen verkauft, was einem Marktanteil von gut neun Prozent entspricht.

Als Teil seiner America-First-Strategie kritisiert Trump vor allem das Handelsdefizit der USA: Das Land ist weltgrößter Importeur von Waren, das gesamte Defizit der USA liegt insgesamt bei rund 800 Milliarden US-Dollar. Das heißt: Die Amerikaner kaufen weit mehr Waren aus dem Ausland als heimische Produkte. Auch gegenüber der EU wächst das Defizit seit Jahren.

Handelsbilanz zeigt Dienstleistungen nicht

Allerdings spiegelt die Handelsbilanz nur einen Aspekt der wirtschaftlichen Stärke eines Landes wieder. Darin tauchen weder die Angebote von Google, Facebook oder Apple auf, eben all die amerikanischen Dienstleistungen, die unseren Alltag auch in Europa bestimmen. Wenn Amerikaner ins Ausland reisen, wenn Patente und Lizenzen grenzüberschreitend gehandelt werden, wird das in der Dienstleistungsbilanz erfasst. Zum vollständigen Bild der wirtschaftlichen Stärke der USA gehört daher auch: In der Dienstleistungsbilanz verzeichneten die USA 2016 mit 250 Milliarden US-Dollar einen beachtlichen Überschuss. Diesen lässt Trump allerdings in seinem wirtschaftspolitischen Angriff auf Freihandel gern unerwähnt.

Schon zu Wahlkampfzeiten nutzte Trump das amerikanische Handelsbilanzdefizit, um gegen Handelspartner der USA zu wettern. Am Dienstag legte er noch einmal nach: "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte er über die Europäer. Die Handelssituation sei "sehr, sehr ungerecht".



EU erhebt höhere Zölle als die USA

Der Zugang für die USA zum europäischen Binnenmarkt ist für die USA entscheidend. Heute ist die EU der größte barrierefreie Wirtschaftsraum der Welt mit mehr als 500 Millionen Bürgern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 13 Billionen Euro. Mit seiner Kritik spielt Trump vor allem auf die unterschiedlichen Zollhöhen an. Die USA verlangen etwa auf eingeführte Autos einen Zoll von 2,5 Prozent, die Europäer dagegen zehn Prozent.



Verhandelt wurden diese Zölle im Rahmen der Welthandelskonferenz. In der so genannten Uruguay-Runde von 1994 stimmten die USA den Zöllen zu. Im Schnitt verlangen sie niedrigere Zölle als die Europäer. Allerdings kommt es auf die Details an: Wenn es etwa um Pick-Ups mit Ladefläche geht, verlangen die USA etwa einen Importzoll von 25 Prozent. Die EU erhebt keinen Zoll auf US-Baumwolle, die Amerikaner dagegen 4,6 Prozent. Wenn die USA andere, WTO-konforme Zölle erheben wollen, müssten sie dies innerhalb der Welthandelsorganisation neu verhandeln. Seit Jahren allerdings hat Washington die Gespräche in der so genannten Doha-Runde blockiert. Und Trump macht keinen Vorstoß, die Runde zu deaktivieren – im Gegenteil: das internationale Regelwerk der WTO hält er wegen seine America-first-Strategie für unnötig und hat bereits damit gedroht, dass die USA die Welthandelsorganisation verlassen.