China hat auf die angekündigten Strafzölle der USA reagiert. Die Volksrepublik will nun ebenfalls amerikanische Einfuhrgüter mit höheren Zöllen belegen. Das Handelsministerium in Peking veröffentlichte eine Übersicht möglicher Strafzölle auf US-Produkte, die Waren im Wert von drei Milliarden Dollar auflistet. Denkbar seien etwa Einfuhrzölle auf amerikanisches Schweinefleisch und Aluminiumschrott in Höhe von 25 Prozent, teilte das Handelsministerium mit.

Für Wein, Früchte und Ethanol könnten erhöhte Zölle im Umfang von 15 Prozent fällig werden - im vergangenen Jahr habe die Volksrepublik für solche Güter umgerechnet 800.000 Euro bezahlt, hieß es aus dem Ministerium in Peking weiter. Erhöhte Zölle auf Ethanol würden vor allem die ländlichen Regionen in den USA treffen, in denen Wähler bei der Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 mehrheitlich für Donald Trump stimmten.



Eine erste Serie von Strafzöllen werde gegen einzelne Importwaren verhängt, wenn nicht zuvor eine Einigung mit den USA erzielt werden könne, hieß es aus dem Ministerium. China wolle keinen Handelskrieg, "aber es hat absolut keine Angst vor einem Handelskrieg", hieß es.



Am Vortag hatten die USA Investitionsbeschränkungen und Zölle für 1.300 Produktlinien aus China angekündigt. Präsident Trump unterzeichnete dazu ein Dekret. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, damit solle die Volksrepublik für den Diebstahl US-amerikanischer Technologie und für den Druck auf US-Unternehmen zur Weitergabe von Technologie bestraft werden.

Diese Strafzölle der USA würden das globale Handelssystem nach Ansicht des Ministeriums in Peking "ernsthaft untergraben." Es drang auf Dialog, damit die "allgemeine chinesisch-amerikanische Kooperation keinen Schaden" nehme. Eine Frist setzte China den USA nicht.