Donald Trump ändert offenbar den Kurs der USA in der Syrienpolitik. Einem Medienbericht zufolge will der US-Präsident die Soldaten abziehen und zudem einen Hilfsfond für das Land einfrieren. Die Anordnung, mehr als 200 Millionen Dollar an Syrien-Hilfen einzufrieren, habe das Weiße Haus an das US-Außenministerium erteilt, berichtete das Wall Street Journal.



Das Geld war für den Wiederaufbau des durch den Bürgerkrieg verwüsteten Landes bestimmt. Er habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen haben, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, schrieb das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungskreise. Diese Summe war im Februar in Kuwait vom damaligen US-Außenminister Rex Tillerson bei einem Treffen der internationalen Anti-IS-Allianz zugesichert worden.



Trump hatte außerdem am Donnerstag überraschend ein baldiges Endes des Syrien-Einsatzes seines Landes verkündet. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. Er wolle die Verantwortung für die Sicherheit an andere Länder übertragen. Nach Angaben von Regierungsmitarbeitern hatte der Präsident schon vor Wochen begonnen, sich gegen ein mittel- oder langfristiges Engagement in Syrien auszusprechen. Damit stellt sich Trump gegen viele Mitglieder des Regierungsapparates.



Mit Mitgliedern des Kabinetts hatte der Präsident die Ankündigung offenbar nicht abgesprochen. Mehrere US-amerikanische Medien berichteten, das Außenministerium habe von dem Vorstoss nichts gewusst. Ministeriumssprecherin Heather Nauert sagte dem Sender CNN, sie wisse nichts von Plänen für einen Abzug. Sie sei nicht bereit, die Aussagen Trumps zu kommentieren.

Im Osten Syriens sind mehr als 2.000 US-Soldaten im Einsatz, die den Kampf gegen die Miliz Islamischer Staat (IS) unterstützen. Im November hatten die USA und Russland erklärt, ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen IS in Syrien bis zu einem Sieg über die Islamisten fortzusetzen. Im Januar hatte der damalige US-Außenminister Rex Tillerson noch angekündigt, den US-Militäreinsatz in Syrien auszuweiten, um die IS-Miliz weiter zu bekämpfen. Mitte März wurde Tillerson jedoch von Trump entlassen.

Die Trump-Regierung hatte im Februar angekündigt, sie werde ihr Schutzprogramm für syrische Flüchtlinge auslaufen lassen. Zwar soll der Schutzstatus von 7.000 Syrern in den USA für 18 weitere Monate erhalten bleiben, neue Anträge wollte die Regierung aber nicht annehmen, sobald das derzeitige Programm Ende März endet.