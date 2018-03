Der Türkei und der Europäischen Union ist bei ihrem Gipfeltreffen im bulgarischen Warna keine Annäherung in strittigen Punkten gelungen. "Wenn Sie mich fragen, ob wir Lösungen oder Kompromisse erzielt haben, lautet meine Antwort: Nein", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach den Gesprächen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan. "Was ich sagen kann, ist, dass ich alle unsere Bedenken geäußert habe. Die Liste war lang."

Die EU sei weiterhin besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, sagte Tusk. Er kritisierte, dass die Türkei EU-Bürger inhaftiere, Erdgasbohrungen vor Zypern blockiere und in Syrien militärisch aktiv sei.

Nach Ansicht der EU verstößt die türkische Regierung bei ihrem Vorgehen gegen die islamische Gülen-Bewegung massiv gegen rechtsstaatliche Grundsätze. Die türkische Führung macht die Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. Im Zuge dessen sind auch viele Journalisten und Menschenrechtler inhaftiert worden. Die EU hat seitdem die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Türkei nicht fortgeführt, auch geplante Gespräche über eine engere Zollunion haben noch nicht begonnen.



Erdoğan sagte in Warna, dass sein Land weiterhin eine Mitgliedschaft in der EU anstrebe: "Wir hoffen, dass wir in den Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen Union die schwierige Zeit hinter uns gelassen haben." Seiner Meinung nach beginge die EU einen schweren Fehler, wenn sie die Türkei von ihrer Erweiterungspolitik ausschließe.



Österreichs Kanzler wirbt für Abbruch der Beitrittsgespräche

Die Modernisierung der Zollunion solle schnell angegangen werden, forderte Erdoğan. Dabei sollten politische Aspekte außen vor gelassen werden. Der Staatspräsident dringt vor allem auf eine schnelle Umsetzung der Visaliberalisierung. Er verwies darauf, dass seine Regierung im Februar der EU Vorschläge unterbreitet habe, wie die Türkei die noch offenen Bedingungen zur Visaliberalisierung erfüllen könnte. Im Zuge des Flüchtlingsabkommens hatte die EU versprochen, dass nach Erfüllung von 72 Voraussetzungen die Visumpflicht für türkische Staatsbürger aufgehoben wird.



Erdoğan wies die Kritik Tusks zurück. Die Türkei werde ihren Kampf gegen den Terrorismus im Land und auch außerhalb der Grenzen weiter fortführen, vor allem im nordsyrischen Afrin, sagte Erdoğan. In Afrin bekämpfen türkische Truppen die Kurdenmiliz YPG. Der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte dazu: "Dieser Kampf muss reguliert sein und sollte in Einklang mit internationalem Recht ausgeführt werden."

Die EU fordert für eine Fortsetzung der Beitrittsgespräche einen echten Politikwechsel in der Türkei. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte bereits gefordert, die Gespräche offiziell abzubrechen. Er schlug vor, dass es stattdessen eine "Kooperation im Rahmen eines Nachbarschaftskonzepts" geben sollte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich Anfang des Jahres ähnlich geäußert.