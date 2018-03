Die französische Justiz hat ein Verfahren gegen den früheren Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy eröffnet. Das berichtet die französische Zeitung Le Monde sowie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa. Ihm werde "passive Korruption", unerlaubte Wahlkampffinanzierung und Hehlerei bei der Hinterziehung öffentlicher Gelder Libyens vorgeworfen. Sarkozy weise die Anschuldigungen zurück. Er befinde sich nun unter Kontrolle der Justiz, hieß es weiter.



Die Ermittler hatten den früheren Staatspräsidenten zuvor aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Nach Medienberichten kehrte er daraufhin in sein Haus in Paris zurück. Der Ex-Staatschef war am Dienstag in Gewahrsam genommen und zu möglichen Wahlkampfspenden aus Libyen vernommen worden. Bei der Vernehmung ging es um den Verdacht, dass der frühere libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi 2007 Sarkozys erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf mitfinanziert haben soll. Er soll bis zu 50 Millionen Euro bekommen haben.

Es war das erste Mal, dass Sarkozy, der von 2007 bis 2012 Präsident war, zu den Vorwürfen befragt wurde. Untersuchungsrichter gehen dem Verdacht bereits seit April 2013 nach. Sakozy bestritt die Vorwürfe.



Befragt wurde auch Sakozys ehemaliger Innenminister Brice Hortefeux. Auf Twitter schrieb er danach, seine Aussagen dienten dazu, "eine Folge von Irrtümern und Lügen zu beenden".