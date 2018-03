Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat der Europäischen Union angeboten, die Finanzierungslücke durch den EU-Austritt Großbritanniens durch einen Kredit abzumildern. "Wir werden dabei helfen, den Schmerz des Brexit zu lindern", sagte der EIB-Vize-Präsident Alexander Stubb der Süddeutschen Zeitung. Er sei bereit, den Anteil der EIB beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) von derzeit drei auf fünf Prozent zu vergrößern. Dies entspreche einer Steigerung um etwa drei Milliarden Euro pro Jahr, von 4,8 auf 7,8 Milliarden Euro. "Es wäre zu einfach zu sagen, dass wir die Brexit-Lücke füllen könnten", sagte Stubb weiter. Die Bank könne aber dabei helfen, den Druck aus der Debatte zu nehmen. Die EIB ist das eigene Kreditinstitut der Europäischen Union.

Seit Ende Februar verhandeln die EU-Mitgliedsländer über den MFF für die Zeit von 2021 bis 2027. Bis 2021 will Großbritannien, einer der größten Nettoeinzahler, vollständig aus der EU ausgetreten sein und keine Beiträge mehr überweisen. Die EU-Kommission beziffert die dadurch entstehende Finanzierungslücke auf zehn bis 13 Milliarden Euro. Deutschland hat bereits angekündigt, höhere Beiträge in den EU-Haushalt zahlen zu wollen. Wie viel mehr, ist bislang unklar. Andere Mitgliedsländer wie die Niederlande wollen nicht mehr Geld für die EU ausgeben. Auch die skandinavischen Länder und Österreich zeigen sich bislang skeptisch.



Gemeinnützige Organisationen warnen vor einem Verteilungskampf auf Kosten sozialer Projekte – weil nicht nur insgesamt weniger Geld da sein wird, sondern weil bereits absehbar ist, dass der neue EU-Kommissar für Haushalt und Personal Günther Oettinger (CDU/EVP) deutlich mehr in den Schutz der Außengrenzen, in die Terrorabwehr und in die Verteidigung investieren möchte. "Nach gegenwärtigem Stand ist davon auszugehen, dass Instrumente der Sicherheitspolitik und der Migrationsbekämpfung auf Kosten wichtiger Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit finanziell gestärkt werden", kritisiert Südwind, ein Institut, das sich für wirtschaftliche, soziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit einsetzt.

"Die Debatte über den künftigen Finanzrahmen ist auch eine Chance, die Finanzen der EU insgesamt auf den Prüfstand zu stellen", sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung. Sie wünsche sich ein "handlungsfähiges, solidarisches, selbstbewusstes Europa". Die von der EU-Kommission vorgelegten Budgetvorschläge sollen am 2. Mai angenommen werden.