Frankreich - Mindestens zwei Tote bei Geiselnahme In der südfranzösischen Stadt Trèbes hat ein Mann Geiseln in einem Supermarkt genommen und um sich geschossen. Frankreichs Premier spricht von Terror. © Foto: Social Media via Reuters

In Südfrankreich hat ein Mann in einem Supermarkt um sich geschossen und Geiseln genommen. Die Geiselnahme soll gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte sich der Täter zur Miliz "Islamischer Staat" (IS).



Geiselnahme in Trèbes

Es gebe laut Staatsanwaltschaft mindestens einen Toten, berichtete die Zeitung Le Monde. Ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf informierte Kreise von zwei Toten. Die Polizei teilte mit, dass befürchte mehrere Opfer.



Der französische Regierungschef Edouard Philippe erklärte, alle Informationen ließen "darauf schließen, dass es sich um eine terroristische Tat handelt". Er werde umgehend von Mulhouse nach Paris zurückkehren. Innenminister Gérard Collomb machte sich auf den Weg nach Trèbes.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, den meisten Kunden und Angestellten des Geschäfts Super U sei die Flucht gelungen. Ein Mitglied der Gendarmerie stehe im Kontakt mit dem Geiselnehmer. Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt zu meiden. Spezialkräfte der Gendarmerie seien am Tatort eingetroffen, teilte die Polizei mit. Verstärkung aus Paris sei auf dem Weg. Laut französischen Medien ist das Gebiet abgeriegelt worden.



Die für Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft schaltete sich ein. Es sei eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes sowie Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet worden, teilte die Behörde mit.



Vor der Geiselnahme war ein Polizist in Carcassonne verletzt worden. Ein Unbekannter hatte von einem Auto aus auf vier Beamte geschossen, die gerade vom Jogging zurückkamen, teilte die Polizei mit. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu der Geiselnahme: France24, AFP und Figaro berichten übereinstimmend, das Auto des Verdächtigen von Carcassonne sei auf dem Parkplatz des Supermarktes in Trèbes gefunden worden. Gesichert sei aber nicht, dass beide Taten von dem selben Täter verübt wurden.



Das Innenministerium und die örtliche Präfektur riefen auf Twitter dazu auf, keine ungesicherten Informationen zu verbreiten.