Die britische Premierministerin Theresa May will ihren EU-Kollegen beim Gipfeltreffen in Brüssel raten, russische Geheimdienstmitarbeiter aus ihren Ländern auszuweisen. Das berichten der britische Guardian und Politico. Demnach ist es Mays Ziel, das "über Europa verteilte russische Geheimdienstnetzwerk" handlungsunfähig zu machen. Russland werde von Großbritannien auf Jahre als große Gefahr für den Westen eingestuft.



Die britische Regierung hat als Reaktion auf den Giftanschlag gegen den früheren Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julija bereits 23 russische Diplomaten des Landes verwiesen. Es gilt als erwiesen, dass sie unter dem Tarnmantel der Diplomatie für den russischen Geheimdienst tätig waren.



Am Donnerstagabend will May ihre Kollegen beim EU-Gipfel in Brüssel über den aktuellen Stand der Ermittlungen im Fall Skripal informieren. Skripal und seine Tochter waren Anfang März im englischen Salisbury mit dem militärischen Nervengift Nowitschok angegriffen geworden. Die britische Regierung macht Russland dafür verantwortlich, Russland weist die Vorwürfe zurück und hat seinerseits mit der Ausweisung von britischen Diplomaten reagiert. Mittlerweile wird der Fall von unabhängiger Seite untersucht: Mitarbeiter der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) sind vor wenigen Tagen in Großbritannien eingetroffen.



Die britische Regierung hat in den vergangenen Wochen Rückhalt von anderen EU-Staaten, den USA und der Nato erfahren. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel sagte Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaitė, die EU-Staaten und die Nato würden ihre Reaktion auf den Giftanschlag eng miteinander abstimmen. "Wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Bemühungen der Europäischen Union und der Nato bei der Bekämpfung sowohl hybrider als auch militärischer Bedrohungen dieser Art zu koordinieren", sagte Grybauskaitė. Der Einsatz chemischer Waffen in Europa sei Zeichen einer sehr ernsten Bedrohung.

Sergej Skripal - Westen verschärft Ton gegen Russland Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die USA machen Russland für den Anschlag auf den Ex-Spion Skripal verantwortlich. Russland wies die gemeinsame Erklärung als »rüpelhaft« zurück. © Foto: Kirill Kudryavtsev/Getty

"Uneingeschränkte Solidarität" für britische Regierung

Auf ihrem EU-Gipfel könnten die EU-Mitgliedsstaaten Großbritannien ihre "uneingeschränkte Solidarität" zusagen, eine direkte Schuldzuweisung an Russland aber vermeiden. So steht es im Entwurf der Abschlusserklärung, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Damit würden die Staats- und Regierungschefs bei dem Standpunkt bleiben, auf den sich die EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Montag verständigt hatten. Die Formulierungen können sich im Laufe des Treffens noch ändern.

Grund für den Verzicht auf eine direkte Schuldzuweisung an Russland ist der Widerstand von Ländern wie Griechenland und Italien, die im Umgang mit Russland auf einen weniger harten Kurs setzen. Neu im Vergleich zur Ministererklärung vom Montag ist im Entwurf der Gipfelerklärung die Formulierung, dass die EU-Staaten den Anschlag "auf das Schärfste" verurteilen. Dies ist eine Nuance härter als in der Erklärung der Außenminister, in der von einer "scharfen" Verurteilung die Rede war.

Zudem wollen die Staats- und Regierungschefs laut Entwurf eine bessere Vorbereitung auf Angriffe mit Bio-, Chemie- oder Atomwaffen fordern. Auch wird eine stärkere Zusammenarbeit gegen Cyberangriffe angemahnt.