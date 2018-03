Die zwei kurzzeitig in Griechenland festgenommenen NDR-Journalisten sind wieder frei. Ein Gericht in der griechischen Grenzstadt Orestiada stellte fest, dass sie versehentlich in eine militärische Sperrzone am Fluss Evros an der Grenze zur Türkei gelangt waren. Das bestätigte der Anwalt der beiden, Dimitrios Kadoglou, der Deutschen Presse-Agentur. Die griechische Polizei hatte die Festnahmen am Freitagabend bekannt gegeben.



Wie der NDR mitteilte, haben die 33-jährige Reporterin und ihr 31-jähriger Kollege in der Region zur Situation von Flüchtlingen recherchiert und dabei "versehentlich militärisches Sperrgebiet betreten". Flüchtlinge versuchen seit Jahren, über den Grenzfluss nach Griechenland zu gelangen, um von dort weiter nach Mittel- und Nordeuropa zu reisen. Zahlreiche Menschen wurden dabei getötet.



Seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei im März 2016 ist die Zahl der Grenzübertritte in dem Gebiet deutlich zurückgegangen. Zuletzt wurde griechischen Sicherheitskräften vorgeworfen, Flüchtlinge illegalerweise auf türkisches Staatsgebiet zurückzudrängen. Die Regierung in Athen dementierte entsprechende Berichte.

In der Türkei waren in der vergangenen Woche zwei griechische Soldaten festgenommen worden, die bei einer Patrouille nördlich des Evros auf türkisches Gebiet geraten waren. Ihnen wird wegen des "Eindringens in eine militärische Sperrzone" der Prozess gemacht. Die beiden Soldaten gaben an, sie hätten wegen der schlechten Wetterbedingungen die Orientierung verloren.