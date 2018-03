Der Rechtsstreit um mögliche Interessenskonflikte von US-Präsident Donald Trump geht weiter. Ein Bezirksrichter in Maryland wies den Antrag des US-Justizministeriums zurück, Klagen der Bundesstaaten Maryland und Washington D.C. gegen Trump vollständig abzuweisen. Er beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt.



Im Juni vergangenen Jahres hatten die Generalstaatsanwälte der beiden Bundesstaaten Klage gegen Trump eingereicht. Sie warfen dem US-Präsidenten vor, sich nicht ausreichend aus seiner Unternehmensgruppe zurückgezogen zu haben. Damit sei er anfällig für die Beeinflussung durch ausländische Regierungen.

Trump hatte zwar nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 die Leitung der Dachgesellschaft Trump Organization an seine Söhne übertragen, allerdings ist er weiterhin Eigentümer und kann Einnahmen aus dem Geschäft beziehen. Die beiden klagenden Bundesstaaten sehen in den ausländischen Zahlungen an Trumps Unternehmensgruppe einen Verstoß gegen die US-Verfassung. Danach darf ein Amtsträger ohne Zustimmung des Kongresses keine Geschenke ausländischer Regierungen annehmen.

Klage beschränkt sich auf Hotel in Washington D.C.

Das Weiße Haus wies die Anschuldigungen zurück. Der Bezirksrichter beschränkte die Klage allerdings auf das Trump International Hotel in Washington D.C., in dem bereits mehrere Veranstaltungen von ausländischen Botschaften stattfanden. Die übrigen Geschäfte des Immobilien-Unternehmers wurden von der Klage außen vorgelassen. Der Richter hielt sie für geografisch zu weit entfernt, um Einfluss auf Maryland oder Washington D.C. zu haben, schreibt die Washington Post.



Weiter heißt es in dem Bericht der Zeitung, das Urteil des Gerichts in Maryland werde wahrscheinlich angefochten. Sollte es jedoch bestehen bleiben, könnten die Generalstaatsanwälte der klagenden Bundesstaaten interne Dokumente des Trump-Konzerns einsehen, um herauszufinden, wie viel Geld das Trump-Hotel in Washington von ausländischen Regierungen eingenommen hat.