Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach ersten Gesprächen in Washington über die geplanten US-Importzölle noch eine Chance, dass ein Kompromiss in dem Handelsstreit gefunden werden kann. Nach einem Treffen mit US-Handelsminister Wilbur Ross sagte Altmaier, auf beiden Seiten sei der Eindruck entstanden, dass es möglich sei, noch in dieser Woche eine Lösung zu finden.



Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle auf Aluminium und Stahl sollen am Freitag in Kraft treten. Ausnahmen bei den Importzöllen gibt es bislang nur für Kanada und Mexiko. Nach Altmaier wird am Dienstag auch die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington reisen, um bei Ross auf Ausnahmen für die EU von den Strafzöllen zu drängen. Er stehe mit der Kommissarin in engem Austausch, sagte Altmaier. Er selbst will sich am Dienstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer treffen. Ein Handelskrieg würde Deutschland aufgrund seiner Exportstärke besonders treffen.

Altmaier sagte, es sei zwar nicht sicher, dass es noch diese Woche eine Einigung geben werde. Doch sehe er "eine Chance". Beide Seiten seien überzeugt davon, "dass der freie Welthandel die beste Lösung ist für den Wohlstand der Menschen in unseren Ländern", betonte Altmaier. "Wir wollen allerdings auch, dass der Welthandel fair und partnerschaftlich und ohne Dumpingmaßnahmen vonstattengeht." Nach seinem Gespräch mit Ross sei er um "einige Prozent optimistischer", als er es davor gewesen sei.

Am Freitag hatte die Europäische Union US-Produkte benannt, auf die sie im Gegenzug Einfuhrzölle erheben könnte, sollte Trump keine Ausnahme für sie machen. Auf der Liste der EU stehen Dutzende Produkte, darunter Frühstückslebensmittel, Küchengeschirr, Kleidung, Schuhe, Waschmaschinen, Textilien, Whiskey, Motorräder, Boote und Batterien.



Die Liste entspricht einem jährlichen Handelsvolumen von etwa 2,8 Milliarden Euro, könnte aber noch anwachsen auf 6,4 Milliarden Euro, wenn das gesamte Ausmaß der US-Zölle bekannt wird. Die Europäische Kommission gab der Industrie in der EU zehn Tage Zeit, Bedenken anzumelden, falls sie befürchtet, dass Zölle auf eines der Produkte dem Geschäft schaden.