Die Party startet auf der Piazza del Popolo, mitten im Herzen Roms: Eine 25 Meter lange Bühne, wie gemacht für Rockstars, Stars, Sternchen oder eben Politiker. Wind umweht sie, der Vollmond steht hoch, und ein Hauch von Revolution liegt in der Luft. Oder wenigstens der Wunsch danach. Um aus dieser Sehnsucht Realität zu machen, sind sie alle gekommen zu dieser Wahlkampfabschlussveranstaltung der Fünf-Sterne-Bewegung am Freitagabend.

Da ist Virginia Raggi, 39, Rechtsanwältin, adrett, witzig, und seit bald zwei Jahren Roms Bürgermeisterin, jener Stadt, die für viele als unregierbar gilt. Nach ihr tritt Luigi Di Maio auf, 31, das Jurastudium brach er ab, jobbte als Ordner im Stadion, verkaufte Klamotten, kellnerte oder reparierte PCs, bevor er Politiker wurde. Er lacht immer und sieht dabei besser aus als jedes Magazin-Model. 36.000 Kilometer ist er in den vergangenen Wochen im Wohnmobil durch Italien gereist, hat gelächelt und die Revolutionsbotschaften seines politischen Ziehvaters Beppe Grillo verbreitet. Wenn sie bei genügend Italienern angekommen sind, wird Di Maio bald der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte Italiens sein. Am 4. März wird ein neues Parlament gewählt.



Grillo, der Erfinder der Fünf-Sterne-Bewegung, hat Di Maio zum aktuellen Gesicht seines Lebensprojektes gemacht. Glaubt man den letzten Umfragen vor der Wahl, wird die von Grillo vor knapp zehn Jahren gegründete Bewegung am Sonntag zur mächtigsten Partei Italiens. Die Grillini, die als Basisbewegung ohne Hierarchien begonnen haben, in der die Mitglieder über alles Wichtige per Onlinevotum abstimmen, stehen kurz vor ihrem größten Erfolg. Ob Grillos Partei, die sich selbst nicht Partei nennt, tatsächlich die nächste Regierung stellt, hängt allerdings vor allem von einem Mann ab, der Italiens Politik vor dem Aufstieg der Grillini prägte: der ewig junge und trotz oder wegen zahlreicher Steuer- und Sexaffären immer noch beliebte Silvio Berlusconi.

Alt gegen Jung, Konservativ gegen Progressiv

Mit 27 bis 29 Prozent liegt Grillos Fünf-Sterne-Bewegung laut Umfragen klar vor Matteo Renzis Partito Democratico (20 bis 22 Prozent), Berlusconis Forza Italia (17 bis 20 Prozent), der rechtspopulistischen Lega (11 bis 15 Prozent) und den rechtsextremen Fratelli d'Italia (5 bis 7 Prozent). Da die rechten Parteien mit Berlusconi eine Koalition geschlossen haben, werden sie zusammen aber auf mehr Sitze im Parlament kommen als Grillos Bewegung, die weder rechts noch links einzuordnen ist. Wenn aber auch die Grillini keine absolute Mehrheit erreichen, lautet die Frage, wer die neue Regierung bilden soll. Die stärkste Partei? Oder die größte Partei innerhalb einer Koalition? Grillos Bewegung oder Berlusconis wieder erstarkte Forza Italia?

Der Kabarettist Grillo und der vorbestrafte Steuersünder Berlusconi: Zwar will beziehungsweise kann keiner der beiden ein offizielles Amt übernehmen, aber die Entscheidungen über den nächsten Ministerpräsidenten und dessen politischen Kurs wird nach der Parlamentswahl einer von ihnen fällen. Den 82-jährigen Berlusconi und den 13 Jahre jüngeren Grillo eint die Verachtung füreinander. "Wir werden sehen, wer der wahre und wer der falsche Clown ist. Ich mache mir keine Sorgen über Silvio. Der ägyptische Pharao Tutanchamun hat mehr Ausdruck als er", sagt Grillo über Berlusconi. Andersherum klingt das ähnlich: "In der Europäischen Union wird Beppe Grillo höchstens auf der Toilette arbeiten", sagt Berlusconi über seinen Gegner. Der wirke, nach Meinung des früheren, vierfachen Ministerpräsidenten wie ein "Robespierre, der ebenfalls eine Revolution versprach und eine Diktatur errichtete".

Die beiden bekanntesten und wichtigsten Politiker des Landes schenken einander nichts. Während Berlusconi sexistische Witze in Italiens Politik etablierte, vermittelte Grillo noch vor der Gründung seiner politischen Bewegung der Bevölkerung, dass Fluchen zu politischen Konversationen wie ein Glas Wein zum Essen gehört. Kollegen anderer Parteien nennt er wahlweise "Arschgesichter", "Huren", "Zombies" oder einfach einen "Berg Scheiße".

Berlusconis und Grillos Kampf ist, trotz des eher unerheblichen Altersunterschieds zwischen beiden, der zwischen Alt und Jung, Konservativ und Progressiv. Berlusconi steht für das gute alte Italien, das sogenannte Establishment, gegen das jetzt eine Horde neuer Nicht-Politiker aufbegehrt, die verspricht, alles anders und natürlich viel besser zu machen. An der Spitze beider Gruppierungen stehen zwei Genies der Massenverführung, die den Begriff Populismus jeweils auf ihre Weise neu definiert haben.

Berlusconi wandelte sich vor etwa einem Vierteljahrhundert vom windigen Geschäftsmann zum Politiker. Sein Medium war das Fernsehen. Er besaß den ersten Privatsender Italiens und nutzte ihn konsequent in seinem Sinne. Als er sich erstmals zur Wahl stellte, versprach Berlusconi im Fernsehen Ähnliches wie Grillo heute auf seinem Blog: den totalen Systemwandel.