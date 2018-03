Nach dem Doppelmord an dem Journalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter hat der slowakische Innenminister Robert Kaliňák seinen Rücktritt erklärt. Er lege sein Amt als Minister wie auch als stellvertretender Regierungschef nieder. "Ich hoffe, dass ich mit diesem Schritt dazu beitrage, dass sich die Lage in der Slowakei stabilisiert", sagte der 46-Jährige der Nachrichtenagentur TASR.

Am 25. Februar waren der Investigativjournalist Kuciak und seine Lebensgefährtin Martina Kušnírová in ihrem Haus erschossen worden. Kuciak hatte bis zu seinem Tod mehrfach über Korruption in der Slowakei berichtet. Seine letzten Recherchen sollten Kontakte der italienischen Mafia 'Ndrangheta bis in höchste slowakische Regierungsstellen nachweisen. In slowakischen Medien wurden die Rechercheergebnisse nach Kuciaks Tod veröffentlicht. Die Polizei geht davon aus, dass der Mord "höchstwahrscheinlich" mit seinen Recherchen zusammenhängt.



Die Ermordung Kuciaks hatte im In- und Ausland für Bestürzung gesorgt und zu Massenprotesten in der Slowakei geführt. Zur Trauerkundgebung waren mehr als 30.000 Menschen zusammengekommen – landesweit kam es zu den größten Demonstrationen seit der demokratischen Wende von 1989. Auch in Prag und Berlin gab es Demonstrationen.

Die Demonstranten protestierten gegen die politische Elite, verlangten eine unabhängige Aufklärung der Morde und forderten im Zuge dessen auch den Innenminister zum Rücktritt auf. Vertreter der Opposition und Teile der Regierungskoalition hatten sich ebenfalls für Kaliňáks Rücktritt ausgesprochen.

Kuciak hatte auch gegen Kaliňák recherchiert

Zuvor hatte bereits der slowakische Kulturminister Marek Maďarič sein Amt niedergelegt. Nach dem Mord an Kuciak könne er nicht "ruhig weiter Chef dieses Ministeriums zu bleiben, das auch für die Medien zuständig ist", hatte Maďarič Ende Februar gesagt. Der Minister hatte schon lange eben jene Verfilzung zwischen dubiosen Geschäftmännern und der slowakischen Regierung angeprangert. Unter anderem hatte er in mehreren Interviews auch Innenminister Kaliňák den Rücktritt nahegelegt.

Kaliňák selbst ist in eine Bestechungsaffäre verwickelt. Dabei geht es um geheime Provisionen, die er und sein ehemaliger Kabinettskollege Ján Počiatek bei Ausschreibungen für IT-Ausrüstung und -Dienstleistungen im Innenministerium eingestrichen haben sollen. Zeugenaussagen zufolge geht es um 200 Millionen Euro. Im Zusammenhang mit diesem Fall hatte Sonderstaatsanwalt Vasiľ Špirko in der vergangenen Woche eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Justizbehinderung gegen Kaliňák bekannt gegeben.

Der ermordete Journalist Kuciak hatte gegen Kaliňák genauso wie gegen Mitarbeiter von Ministerpräsident Robert Fico recherchiert. Der Rücktritt Kaliňáks könnte Ficos Regierung nun das Fortbestehen gesichert haben. Kaliňák ist wie der Regierungschef Mitglied der Partei Smer-SD. Die Partei Most Híd, die zu Ficos Drei-Parteien-Koalition gehört, hatte mit einem Austritt aus der Regierung gedroht und Kaliňáks Rücktritt verlangt.