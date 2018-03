Mit einem "nicht geringen Betrag" versucht der Iran nach Auffassung des US-Verteidigungsministeriums, seine Interessen im Irak durchzusetzen. "Wir haben besorgniserregende Hinweise, dass der Iran mit dem Einsatz von Geld versucht, die irakische Wahl zu beeinflussen", sagte Verteidigungsminister Jim Mattis auf dem Rückweg einer Reise in den Oman, nach Afghanistan und Bahrain. Es handle sich um einen nicht geringen Betrag, der dafür verwendet werde, Kandidaten und Stimmen zu beeinflussen. Dies sei nicht hilfreich. Ziel sei es, Wählerstimmen in Richtung proiranischer Kandidaten zu lenken. Genauer wurde Mattis nicht.



Beamte, die er während seiner Reise getroffen habe, hätten sich besorgt über das Verhalten des Iran gezeigt, sagte der Minister. Demnach sei der Iran "weiterhin" eine "destabilisierende" Kraft. Mattis forderte Teheran auf, den Irak selbst über seine Zukunft entscheiden zu lassen.

Mattis zog im Hinblick auf diese Vorwürfe Parallelen zur US-Präsidentenwahl von 2016: "Der Iran folgt mit seinem Rumgepfusche in der irakischen Wahl dem Beispiel Russlands", sagte Mattis in Anspielung auf Vorwürfe gegen die Regierung in Moskau, sich in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingemischt zu haben.



Herausforderer von al-Abadi als Verbündete des Iran

Die Regierung in Washington hatte deshalb am Donnerstag Sanktionen verhängt. Russland weist die Vorwürfe zurück.

Der Irak wählt im Mai ein neues Parlament. Es ist die erste Abstimmung seit die Regierung den Sieg über die radikalislamische IS-Miliz erklärte. Ministerpräsident Haider al-Abadi bewirbt sich um eine weitere Amtszeit. Zu seinen Herausforderern zählen Ex-Ministerpräsident Nuri al-Maliki und der ehemalige Verkehrsminister Hadi al-Amiri. Beide gelten als Verbündete des benachbarten Iran.

Mattis bilanzierte auf seinem Rückflug, die Reise habe seine Sorgen wegen der Rolle des Iran in der Region bekräftigt. Er verwies auf den Jemen, wo der Iran Huthi-Rebellen unterstützt und sich auf diese Weise einen Stellvertreterkrieg mit dem Erzrivalen Saudi-Arabien liefert. Der Iran nutze den Jemen als Versuchsgelände für seine Waffen. Er setze dort Raketen, Landminen und Radargeräte ein.