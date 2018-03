Es ist früher Abend, als eine lila Leuchtrakete in den Himmel steigt. Die Rauchschwaden reichen nicht bis ganz nach oben in den 30. Stock des Büroturms an Barcelons Olympischen Hafen. Dort befindet sich das deutsche Generalkonsulat, eines der Ziele der Demonstranten, die sich seit dem frühen Nachmittag an mehreren Orten Barcelonas versammelt haben. Sie drängen sich auch vor der Vertretung der spanischen Regierung im Eixample und auf den Rambles, der wichtigsten Promenade im Stadtzentrum.



Tausende ziehen Richtung Hafen, die Stimmung ist gereizt. "Es sind einfach zu viele im Gefängnis", ruft ein älterer Mann ins Mikrofon. Seinen Namen will er nicht nennen. "Sonst stecken sie mich auch in Haft". Die Nachricht von Carles Puigdemonts Verhaftung in Deutschland beschäftigt hier alle. Später am Abend kommt es zu Zusammenstößen mit der Polizei, vor allem vor der Regierungsvertretung. Die Beamten setzen Schlagstöcke ein. Mehr als 50 Menschen werden verletzt, drei Demonstranten festgenommen.



Bereits am Freitag hatte die erneute Untersuchungshaft für fünf katalanische Politiker, darunter den Präsidentschaftskandidaten Jordi Turull, für erheblichen Unmut gesorgt. Tausende waren aus Protest dagegen am Abend vor die Vertretung der spanischen Regierung gezogen, es kam zu Rangeleien mit der Polizei – mit 35 Verletzten. Das tags darauf angesetzte Plenum, bei dem die Wahl des Präsidentschaftskandidaten in die zweite Runde gehen sollte, wurde abgesagt.



Im Parlament herrschte bei den Unabhängigkeitsparteien und den Abgeordneten der linksalternativen Podemos-Variante Comuns Fassungslosigkeit, Parlamentspräsident Roger Torrent warb um ein breites demokratisches Bündnis. Und am Tag darauf wieder: Straßenblockaden, wütende Sprechchöre und immer wieder laute Rufe nach Vaga General, einem Generalstreik.



Angela Merkel mit Hitlerbärtchen

Auf einem Plakat der Demonstrantinnen und Demonstranten ist Angela Merkel mit Hitlerbärtchen zu sehen. Auf einem anderen steht, auf deutsch: "Nie wieder". Dass Puigdemont ausgerechnet in Deutschland festgenommen wurde, weckt bei vielen historische Assoziationen. 1940 hatte die Gestapo den katalanischen Präsidenten Lluis Companys an Spanien ausgeliefert.



Companys hatte am 6. Oktober 1934 die kurzlebige katalanische Republik ausgerufen, war im Bürgerkrieg nach Frankreich geflohen. Nach seiner Auslieferung wurde er von einem Schnellgericht zu Tode verurteilt und hingerichtet. "Ich hoffe, dass die Geschichte sind nicht wiederholt", sagt Marc Renau. Der Musiker hat acht Jahre in Essen gelebt. "Das ist alles so deprimierend."

Wendepunkt im Katalonienkonflikt

Tatsächlich ist die Inhaftierung von Puigdemont ein Wendepunkt im Katalonienkonflikt. Nicht nur weil die Stimmung auf der Straße gereizter ist und die Demonstrationen nichts mehr mit den fröhlichen Happenings der letzten Jahre zu tun haben, bei denen Hundertausende Estelades, die katalanische Flagge, schwenkten. Sondern auch, weil sich zeigen wird, inwiefern die Strategie der Separatisten aufgeht.



Puigdemont und die anderen katalanischen Politiker hatten sich nach Belgien abgesetzt, um den Konflikt auf eine internationale Ebene zu heben. Damit waren sie zunächst erfolgreich. Denn Pablo Llarena hatte den europäsichen Haftbefehl Anfang Dezember zurückgezogen. Die belgische Justiz hatte damals wohl signalisiert, dass eine Auslieferung auf Grundlage von Rebellion und Anstiftung zum Aufruhr nicht möglich sei. Die Unabhängigkeitsbewegung jubelte: Das sei der Beweis, dass die Vorwürfe unhaltbar sein. Und Carles Puigdemont nutzte seine Reisefreiheit in den letzten Wochen geschickt für eine publicityträchtige Europa-Tour für die katalanische Sache: ein Vortrag in Dänemark, ein Auftritt im Rahmen eines Filmfestivals in der Schweiz, ein Besuch bei befreundeten Parlamentariern in Finnland.



Doch am Freitag hat Llarena nach der erneuten Untersuchungshaft für fünf katalanische Politiker, darunter Präsidentschaftskandidat Jordi Turull, den Europäischen Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt. Puigdemonts rege Reisetätigkeit wurde so zum Risikosport.

Der Haftbefehl erreichte Carles Pugidemont in Finnland. Warum reiste Puigdemont ausgerechnet im Auto zurück nach Belgien, wo er sich seinen Anwälten zufolge den Behörden stellen wollte? Aus Leichtsinn? Oder hat er seine Verhaftung provoziert, um einen einflussreichen europäischen Staat zum Handeln zu zwingen? Auch in Katalonien herrscht Rätselraten.