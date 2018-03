Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will nicht erneut für das Amt des Regionalpräsidenten kandidieren. In einem auf Twitter veröffentlichten Video sagte er, dass das "unter den aktuellen Umständen der einzige Weg sei, eine neue Regierung" für Katalonien bilden zu können.

Puigdemont war im Oktober 2017 wegen seiner Unabhängigkeitsbestrebungen von der spanischen Justiz abgesetzt worden. Die Justiz ermittelt gegen Puigdemont wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel, weshalb er sich ins Exil nach Belgien absetzte. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm die sofortige Festnahme. Ein zunächst ausgestellter europäischer Haftbefehl war später wieder zurückgenommen worden. Noch Ende Januar kündigte Puigdemont bei einer Podiumsdiskussion in Kopenhagen an, Regionalpräsident bleiben zu wollen und aus Belgien zu regieren. Es sei Zeit, die "Unterdrückung zu beenden und eine politische Lösung für Katalonien zu finden", sagte Puigdemont damals.

Message of the President of Catalonia https://t.co/J6cTvXfeCF #CatalanRepublic — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 1. März 2018

Nach der Neuwahl des Regionalparlamentes im Dezember haben dort weiterhin die Separatisten die Mehrheit. In seiner heutigen zweiten Sitzung wählte das Parlament keine Regierung, weshalb die Region weiterhin kommissarisch aus Madrid regiert wird. Die Mehrheit der Abgeordneten votierten allerdings dafür, Puigdemont symbolisch als neuen Regierungschef anzuerkennen und warfen der spanischen Zentralregierung ein "Abrutschen in den Autoritarismus" vor. Die Anhänger einer Unabhängigkeit befürworteten in dem Beschluss einen eigenständigen katalanischen Staat, vermieden es aber, die gescheiterte einseitige Unabhängigkeitserklärung vom vergangenen Oktober zu bestätigen.

Möglicher Nachfolger sitzt in Untersuchungshaft

Bisher konnten sich die drei separatistischen Parteien nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. So ist die linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dafür, Puigdemont die Rolle eines "symbolischen" Präsidenten zu übertragen, während ein "exekutiver" Präsident die Regierungsgeschäfte führt. Puigdemont selbst schlug vor, den Chef der Katalanischen Nationalversammlung (ANC) Jordi Sànchez zum Regionalpräsidenten zu wählen. Dieser sitzt allerdings unter dem Vorwurf des Aufruhrs in Untersuchungshaft in Madrid.

Die Zentralregierung in Madrid besteht darauf, dass die neue katalanische Regierung nur aus unbescholtenen Personen besteht. Damit scheiden Separatisten, gegen die die Justiz ermittelt, aus. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy twitterte, dass "der Radikalismus mancher Leute in Katalonien" der Wirtschaft der Region und dem Wohlergehen der dortigen Familien schade.