Das katalanische Parlament hat die für Montag geplante Wahl einer neuen Regionalregierung bis auf Weiteres verschoben. Parlamentspräsident Roger Torrent habe die Entscheidung getroffen, teilte das Parlament mit. Ein Gericht hatte zuvor einen Antrag auf eine vorübergehende Entlassung von Präsidentschaftskandidat Jordi Sànchez aus der Untersuchungshaft abgelehnt. Das Parlament kündigte an, Torrent werde daher am Montag eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen.

Laut Gesetz muss der Kandidat bei der Abstimmung anwesend sein. Das spanische Verfassungsgericht hatte das Ende Januar bestätigt. Sànchez, der ehemalige Chef der separatistischen Organisation ANC, sitzt seit mehr als vier Monaten in Untersuchungshaft. Dem 53-Jährigen wird "umstürzlerisches Verhalten" vorgeworfen. Der zuständige Richter am Obersten Gericht in Madrid, Pablo Llarena, rechtfertigte seine Entscheidung gegen Sànchez mit der "Gefahr der Tatwiederholung" seitens des Separatisten.



Torrent hatte Sànchez als Alternative zu Separatisten-Chef Carles Puigdemont vorgeschlagen, der sich seit Oktober 2017 in Belgien aufhält. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht Puigdemont die Festnahme; Spaniens Justiz ermittelt gegen ihn wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel. Anfang März kündigte Puigdemont an, "vorläufig" nicht mehr für das Amt des Regionalpräsidenten kandidieren zu wollen.



Nach dem gerichtlich verbotenen Referendum im Oktober und einem Unabhängigkeitsbeschluss der Regionalregierung hatte die spanische Zentralregierung Puigdemont Ende Oktober abgesetzt. Bei der Neuwahl im Dezember hatten die Unterstützer einer Unabhängigkeit aber erneut die Mehrheit im Parlament erhalten.