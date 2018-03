Der frühere Regionalpräsident von Katalonien, Carles Puigdemont, ist an der deutsch-dänischen Grenze festgenommen worden. Beamte der Autobahnpolizei hätten Puigdemont auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls am Sonntagvormittag auf der A7 in Höhe der Stadt Jagel festgenommen. Das sagte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas der spanischen Zeitung El País. Puigdemont war mit vier weiteren Personen auf der Rückreise von Finnland nach Belgien, bestätigte sein Sprecher Joan Maria Pique. Er werde von der Polizei gut behandelt.



Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein bestätigte ebenso die Angaben. "Herr Puigdemont befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam", sagte der schleswig-holsteinische Vize-Generalstaatsanwalt Ralph Döpper. Derzeit prüfe die Behörde, wie lange Puigdemont auf Basis des europäischen Haftbefehls in Gewahrsam bleiben könne. Die Entscheidung darüber, ob der Ex-Regionalpräsident in Auslieferungshaft genommen werde, falle "mit einiger Wahrscheinlichkeit erst am morgigen Tag", fügte Döpper hinzu. Diese treffe das zuständige Amtsgericht. "Wir stehen ganz am Anfang der Prüfung." Döpper machte auf Nachfrage keine Angaben dazu, wie genau es zur Festnahme durch Einsatzkräfte der Autobahnpolizei kam und wo genau sich der Politiker am Sonntagnachmittag aufhielt. "Wir hatten nur die Erkenntnisse, dass er sich in Deutschland aufhalten soll beziehungsweise einreist."



Ausgang völlig offen

Als Anführer des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums wird Puigdemont von der spanischen Justiz wegen "Rebellion" und "Aufwiegelung" gesucht. Im Oktober war er nach Belgien geflohen, um einer Verhaftung zu entgehen. Immer wieder reiste Puigdemont allerdings für Termine in andere europäische Länder. Zuletzt war er in Finnland zu Gesprächen im Parlament. Zudem hielt er am Freitag eine Rede an der Universität Helsinki. Finnland hatte zugesagt, Puigdemont auf spanischen Antrag zu verhaften – allerdings hatte er da das Land schon wieder verlassen.

Der Oberste Gerichtshof Spaniens eröffnete am Freitag ein Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere katalanische Regionalpolitiker. Gegen sieben ins Ausland geflohene Separatisten, darunter Puigdemont, wurden neue Haftbefehle erlassen. Gegen die Politiker wird wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom Oktober ermittelt. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Haft.



Spanien hofft nun auf eine Auslieferung Puigdemonts aus Deutschland nach Spanien. Um diesem Wunsch stattzugeben, muss Deutschland vorab prüfen, ob die Handlungen, auf die sich der europäische Haftbefehl bezieht, nach deutschem Recht tatsächlich Straftaten darstellen, unabhängig von den Tatbestandsmerkmalen oder der Bezeichnung der Straftat. So erklärt das juristische Portal Legal Tribune Online den weiteren möglichen Verlauf. Wie das Urteil des Generalstaatsanwalts von Schleswig-Holstein ausfallen wird, ist aktuell völlig unklar.

Wahl zum katalanischen Regierungschef unterbrochen

Trotz der Flucht des prominenten Separatisten konnten die Unabhängigkeitsbefürworter bei der katalanischen Regionalwahl im Dezember ihre Mehrheit verteidigen. Einen neuen Regierungschef hat die Region Katalonien seither dennoch nicht. Puigdemont hatte Anfang März erklärt, bis auf Weiteres auf das Amt des Regionalpräsidenten zu verzichten. Der Separatistenführer Jordi Turull wollte sich für den Posten des Regierungschefs zur Wahl stellen, nachdem er am Donnerstag in einem ersten Wahlgang gescheitert war. Allerdings wurde Turull gemeinsam mit vier Mitstreitern am Folgetag festgenommen, sodass er im Parlament nicht mehr anwesend sein konnte. Der Präsident des Regionalparlaments sagte das Votum daraufhin ab. Das Verfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass ein Kandidat im Parlament anwesend sein muss, um sich ins Amt wählen zu lassen.



Das Vorgehen der spanischen Justiz löste erneut Proteste in Barcelona aus. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden nach Angaben von Rettungsdiensten 35 Menschen verletzt.