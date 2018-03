Frankreich - Ermittlungen gegen Sarkozy wegen illegaler Wahlkampffinanzierung Der französische Ex-Präsident soll Wahlkampfgelder vom ehemaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi angenommen haben. Die Staatsanwaltschaft leitete wegen des Verdachts © Foto: Benoit Tessier/Reuters

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy hat Frankreichs Justiz die Verleumdung seiner Person vorgeworfen. Im Le Figaro kritisiert Sarkozy, das keine "greifbaren Beweise" existierten, die die Vorwürfe der Korruption gegen ihn stützten. Die Justiz mache ihm seit 2011 "das Leben zur Hölle".

Am Mittwoch hatte die französische Staatsanwaltschaft Sarkozy formal der Korruption beschuldigt und offiziell ein Verfahren eröffnet. Zuvor war er zwischenzeitlich in Gewahrsam genommen und in einer Polizeidienststelle in Nanterre nordwestlich von Paris befragt worden.



Im Zentrum der Ermittlungen steht eine mutmaßlich illegale Wahlkampffinanzierung aus Libyen. Es besteht der Verdacht, dass der frühere libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi 2007 Sarkozys erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf mitfinanziert hat. Sarkozy soll bis zu 50 Millionen Euro bekommen haben, wodurch die damals gültige Obergrenze für Wahlkampffinanzierung um mehr als das Doppelte überschritten worden wäre. Derartige Zahlungen würden zudem gegen Regeln zur Wahlkampffinanzierung aus dem Ausland verstoßen. Laut französischen Medienberichten wird Sarkozy auch die Hinterziehung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

Sarkozy warf den Ermittlern im Figaro vor, das Verfahren auf fragwürdige Quellen zu stützen. Die Vorwürfe basierten lediglich auf "Aussagen des libyschen Ex-Machthabers Muammar al-Gaddafi, dessen Sohn, Neffen, Cousin, Sprecher und Ex-Ministerpräsidenten".

Die Justiz ermittelt bereits seit fünf Jahren wegen des Verdachts illegaler Wahlkampfspenden gegen Sarkozy. Noch während seiner Präsidentschaft hatte er die Vorwürfe als "grotesk" bezeichnet.