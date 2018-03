Die kurzzeitige Festnahme des Belgrader Chefunterhändlers Marko Đurić hat neue Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo zur Folge. Kosovarische Beamte hatten Đurić in der hauptsächlich von Serben bewohnten Stadt Mitrovica im Norden des Kosovo festgenommen, weil Đurić laut Polizei ohne Genehmigung eingereist war. Er hatte dort den Informationen nach an einer öffentlichen Veranstaltung teilgenommen.

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić reagierte entsetzt auf die Festnahme. Er wirft den Verantwortlichen in Kosovos Hauptstadt Pristina die Entführung seines Unterhändlers vor. Im Anschluss an eine von ihm einberufene Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrats beschuldigte er auch die EU-Mission im Kosovo (Eulex), bei der Festnahme seines Spitzenpolitikers geholfen zu haben.

"Albanische Terroristen in Polizeiuniformen" hätten Đurić rechtswidrig verhaftet "mit direkter Unterstützung von Eulex", sagte Vučić in Belgrad.

"Die Leute in der EU" wollten "den Albanern helfen, den Serben in Nordkosovo Angst in die Knochen zu jagen", sagte er weiter. "Die albanischen Terroristen wollten zeigen, dass sie die Macht und die Unterstützung der westlichen Mächte haben".

Zudem sei Đurić misshandelt worden. "Sie haben ihn geschlagen und unter Buh-Rufen durch die Straßen von Pristina geschleppt, um die Erniedrigung zu vervollkommnen", sagte Vučić und kündigte an, dass "alle, die an dieser Entführung beteiligt waren, juristisch verfolgt" würden.

Demonstranten wollten Đurićs Verhaftung verhindern

Bei Đurićs Festnahme setzten kosovarische Polizisten Tränengas und Blendgranaten ein, um Dutzende serbische Demonstranten auseinanderzutreiben. Sie wollten Đurićs Verhaftung verhindern, wie das serbische Fernsehen berichtete. Auch die Belgrader Nachrichtenagentur Tan berichtete über den Protest und den Schritten der Polizei.

Den Angaben der Behörden im Kosovo nach sei Djuric anschließend in ein Polizeirevier in Pristina gebracht worden. Kosovos Präsident Hashim Thaçi teilte mit, der serbische Unterhändler sei dann von der Polizei zurück an die serbische Grenze eskortiert worden.

Der Vorsitzende des Kosovo-Ausschusses des serbischen Parlaments, Milovan Drecun, warf dem Kosovo eine "brutale Anwendung von Gewalt" vor. Es stelle sich nun die Frage, ob es noch Sinn habe, die von der EU vermittelten Verhandlungen mit der Regierung in Pristina fortzusetzen.



Drecun forderte den Abzug kosovarischer Polizisten und Sicherheitskräfte aus dem von der serbischen Minderheit im Kosovo besiedelten Norden. Stattdessen sollten dort Einheiten der Nato-geführten Friedenstruppe KFOR stationiert werden.

EU-Außenbeauftragte Mogherini mahnt zur Besonnenheit

Nach dem Vorfall meldete sich auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zu Wort. Beide Seiten sollten besonnen handeln und Ruhe bewahren, sagte sie. Mogherini sprach nach eigenen Angaben sowohl mit dem serbischen Präsidenten Vucic als auch mit Kosovos Präsidenten Thaçi. In einem Tweet schrieb sie später: "#Djuric jetzt frei und auf dem Rückweg. Brauchen Ruhe & Erhaltung des Dialogs."



Das mehrheitlich von ethnischen Albanern bewohnte Kosovo war nach dem Kosovokrieg mit 13.000 Toten und dem Ende der Nato-Luftangriffe im Jahr 1999 unter internationale Verwaltung gestellt worden. Zuvor war es eine serbische Provinz.

2008 hatte sich das Kosovo einseitig für unabhängig erklärt. Mehr als 110 Länder, darunter die meisten EU-Staaten, erkannten die Unabhängigkeit mittlerweile an. Aber die Regierung in Belgrad sträubt sich dagegen.

2011 waren unter EU-Vermittlung Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo begonnen worden. Sie kamen aber in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr voran.

Vučić, der seit 2017 Präsident ist, fährt seit Längerem einen EU-freundlichen Kurs. In den vergangenen Wochen hatte er mehrfach seine Kompromissbereitschaft in der Kosovo-Frage signalisiert.