Der Widerstand gegen die Belagerung und die Angriffe syrischer Truppen in Osghuta bei Damaskus wird immer schwächer. Nach einem Abkommen mit dem Regime verlassen zahlreiche radikale Kämpfer und ihre Familien das von Rebellen gehaltene Gebiet. Die islamistische Miliz Ahrar al-Scham hatte am Vortag die Aufgabe der Stadt Harasta gegen freies Geleit in die Region Idlib ausgehandelt. Sie tauschte mit den Regierungskräften zunächst Gefangene aus, rund 1.500 Kämpfer und 6.000 ihrer Familienangehörigen sollen nun mit Bussen aus Ostghuta herausgebracht werden.

Mit der Kapitulation von Ahrar al-Scham in Harasta bleiben noch Duma und eine Enklave mit den Städten Dschobar, Ein Tarma, Arbin und Samalka in dem Damaszener Vorortgürtel Ostghuta unter Kontrolle von Rebellen. Ein Armeeoffizier forderte sie im staatlichen Fernsehen ebenfalls zur Kapitulation auf. "Wenn ihr nicht kapituliert, wird euch der Tod ereilen", drohte er. Ostghuta erlebt seit Wochen die schlimmste Angriffswelle seit Beginn des Kriegs in Syrien vor sieben Jahren.

Die Extremistengruppe Dschaisch al-Islam in Duma erklärte, sie sei entschlossen weiterzukämpfen, obwohl die syrische Armee mit Unterstützung Russlands bereits 80 Prozent von Ostghuta eingenommen hat. Das Gebiet östlich der Hauptstadt umfasst mehrere Städte und große Flächen Ackerland. Der syrische Diktator Baschar al-Assad rechtfertigt die brutale Offensive auf die Region damit, dass die Rebellen regelmäßig Raketen auf Damaskus abfeuern.

Tausende fliehen vor den Kämpfen

Laut dem Vorsitzenden des Stadtrats von Harasta, Hossam al-Beiruti, war die Situation der Einwohner dort zuletzt dramatisch. Die Hälfte der Familien habe nichts mehr zu essen gehabt und viele hätten unter Krankheiten gelitten, berichtete er. Laut Oppositionsvertretern laufen auch mit der Rebellengruppe Dschaisch al-Islam in Duma Gespräche über die Räumung der Stadt. Die südliche Region um Samalka wird von der Miliz Fajlak al-Rahman kontrolliert, über Verhandlungen ist dort nichts bekannt.

Weiterhin fliehen Tausende Zivilisten aus der Region, während die Luftangriffe weitergehen und es täglich Tote und Verletzte gibt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten Zehntausende Ostghuta verlassen, die UN schätzen die Gesamtzahl der Vertriebenen auf mehr als 50.000. Vor Beginn der Offensive Mitte Februar waren in der Region rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Viele brauchen dringend humanitäre Hilfe.

Die Lage wird laut Ärzte ohne Grenzen täglich schlimmer. Die Menschen seien fast vollständig von medizinischer Hilfe abgeschnitten. Gelagertes medizinisches Material befinde sich in Gebiet, das nun von der syrischen Regierung kontrolliert werde. Allein aus der Stadt Duma sollen am Donnerstag nach Angaben von Mohammed Chair Sammud von der Hilfsorganisation UOSSM einige Tausend Menschen auf die Regimeseite geflohen sein. Fernsehbilder zeigten, wie Mitarbeiter des syrischen Roten Halbmonds erschöpfte und beladene Menschen in Empfang nahmen. Die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council berichtete, die Aufnahmezentren am Stadtrand von Damaskus seien überfüllt und schlecht ausgestattet. Einige Menschen müssten unter freiem Himmel schlafen. Manche der Vertriebenen hätten seit Tagen nichts gegessen.

Türkei droht mit weiterem Vorrücken gegen Kurden

Im Norden Syriens drohte die Türkei derweil damit, die Kurdenmiliz YPG weiter zurückzudrängen, falls man sich nicht mit den USA über eine Vertreibung der YPG aus der Region Manbidsch einig werde. "Wenn der Plan nicht verwirklicht wird, bleibt nur noch die Möglichkeit, die Terroristen zu vertreiben", sagte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Die Türkei bekämpft in Syrien die YPG, die sie als "Terroristen" und Verbündete der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK betrachtet.

Die YPG wurde allerdings von den USA im Kampf gegen die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) unterstützt. Die YPG-Hochburg Afrin wurde unterdessen von der türkischen Armee und ihren Verbündeten eingenommen. In der weiter östlich gelegenen Stadt Manbidsch, die von der YPG kontrolliert wird, sind auch US-Soldaten und US-Berater stationiert.