Im Streit um Importzölle, die US-Präsident Donald Trump auf Stahl und Aluminium erheben will, verließ sein oberster Wirtschaftsberater Gary Cohn die US-Regierung. Nun kommt ein Mann, der in dem Thema nicht etwa auf einer Linie mit Trump ist. Im Gegenteil: Der 70-jährige Larry Kudlow ist ein Verfechter des freien Marktes und des Freihandels.

Kudlow gilt als konservativer Ökonom mit großer medialer Präsenz: Er ist als TV-Experte und Moderator bei dem auf Wirtschaftsnachrichten spezialisierten Fernsehsender CNBC zu sehen und im New Yorker Talkradiosender 77 WABC mit The Larry Kudlow Show zu hören. Einmal wöchentlich präsentiert er dort seine Sicht auf Wirtschaftsthemen – Freihandel und Zölle gehören natürlich dazu. Noch in der vergangenen Woche machte er deutlich, was er von den Plänen Trumps hält: Er lehnt sie ab. Importzölle machten keinen Sinn, sagte Kudlow, sie seien kontraproduktiv und die Autobauer in den USA würden von ihnen nicht profitieren.

"Mit so einer Politik schießen wir uns selbst ins Knie", sagte der Wirtschaftsexperte, der auch nicht mit Kritik am US-Präsidenten sparte. Dieser habe die Importzölle, die in einer Woche in Kraft treten sollen, verhängt, ohne auch nur ein einziges Mal mit den engsten Verbündeten der USA zu verhandeln. Sie sähen sich jetzt auf einer Augenhöhe mit dem Iran und Pakistan. Kudlow ist sich sicher, dass auch Europa bald reagieren wird: "Die EU wird uns mit Vergeltung kommen."

Den Standpunkt Kudlows wird auch Trump kennen. Trotzdem hat er ihn zu einem seiner Chefberater im Weißen Haus gemacht. Dort wird der Ökonom auch auf Hardliner des Protektionismus treffen – wie etwa Peter Navarro oder Robert Lighthizer. Hitzige Diskussionen sind abzusehen.



"Wir kennen uns seit Jahren"

Kudlow scheint das nicht zu scheuen. Er habe den Job als Chef des Nationalen Wirtschaftsrates im Weißen Haus nach mehreren Telefonaten mit dem Präsidenten angenommen, sagte er CNBC. "Wir kennen uns seit Jahren und es war eine großartige Erfahrung."



Der frühere Investmentbanker Kudlow, der seinen Posten als Chefökonom bei Bear Stearns in den 1990er-Jahren aufgab, um sich nach Informationen der Washington Post wegen einer Alkohol- und Drogensucht in Behandlung zu begeben, war während des Wahlkampfs 2016 als informeller Berater für Trump tätig. Generell steht er nach eigener Aussage im Einklang mit Trumps Politik: Er unterstützt den Plan, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, und ist auch Befürworter der Steuerreform des US-Präsidenten, die der Kongress im Dezember verabschiedet hatte.

Im Gegensatz zum abgetretenen Trump-Berater Cohn, der innerhalb des Weißen Hauses als ausgleichender Mahner in der Wirtschaftspolitik galt, bringt Kudlow sogar Regierungserfahrung mit: Er arbeitete bereits unter Ex-Präsident Ronald Reagan als Wirtschaftsberater im Weißen Haus. Nach der Wahl Trumps zum 45. US-Präsidenten ließ der Ökonom bereits in einem Interview anklingen, dass er sich eine Rückkehr an die ehemalige Arbeitsstätte gut vorstellen könnte: Normalerweise könne man nur einmal in solch einen Apfel beißen, sagte er. Wenn ihm Gott aber den Apfel zum zweiten Mal hinhielte, würde er sofort zubeißen.