Der künftige Top-Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump hat in Handelsfragen ein hartes Durchgreifen gegen die EU und China angekündigt. Die Europäische Union verfolge eine "sehr schlechte protektionistische Politik", sagte der konservative TV-Kommentator Larry Kudlow in einem Interview des Senders CNBC am Mittwoch. Und: "China hat seit langem nicht nach den Regeln gespielt. Ich muss sagen, als jemand, der eigentlich keine Zölle mag, denke ich doch, dass China eine harte Antwort verdient hat." Er hoffe, dass sich mehrere Länder zusammentäten, um gegen China beim Thema Handel vorzugehen.

Die US-Regierung hatte die künftige Zusammenarbeit mit Kudlow am Mittwoch bekannt gegeben. Der 70-Jährige habe ein Angebot des US-Präsidenten akzeptiert. Er wird Nachfolger von Gary Cohn, der zurückgetreten war, weil er Trumps Zollpläne ablehnt.



Kudlow hatte sich ursprünglich ebenfalls vehement gegen Zölle ausgesprochen, wie Trump sie auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängen will. Jetzt sagte er CNBC, er sei erleichtert, dass Ausnahmen gemacht würden. Er fügte hinzu, dass die Zölle der breiteren US-Wirtschaft seiner Meinung nach nicht schaden würden. Wichtig sei dagegen ein starker und stabiler US-Dollar.

Analysten reagierten positiv auf die Personalie. Mehrere betonten, dass Kudlow ein Befürworter des Freihandels sei. "Das zeigt, dass Trump auch die andere Seite des Arguments hören will", sagte Stephen Massocca von Wedbush Securities in San Francisco.

Lawrence A. "Larry" Kudlow moderiert derzeit im Kanal CNBC, er ist auch Radiomoderator und Kolumnist. In den 1980er Jahren beriet er die Regierung Ronald Reagans. Kudlow war Chef-Ökonom bei der Investmentbank Bear Stearns. Er vertritt die Meinung, dass einschneidende Steuersenkungen das Wirtschaftswachstum fördern.



Kudlow solle möglicherweise bereits am Donnerstag ernannt werden, berichtete der Sender CNBC. Das Weiße Haus äußerte sich nicht zum Zeitpunkt der Ernennung.



Wirtschaftsberater ohne Ökonomie-Abschluss

In verschiedenen Berichten wird angemerkt, dass Kudlow keinen Abschluss in Ökonomie habe. Er hatte Trump aber bereits im Wahlkampf 2016 unterstützt und gilt heute als einer seiner loyalen und informellen Berater. Kudlow wird als gut verdrahtet in der republikanischen Partei beschrieben.

US-Medienberichten kommentierten, dass die Ernennung des Moderators Kudlow die bereits enge Beziehung Trumps zum Fernsehen als Impuls- und Inputgeber weiter verstärke.

Trumps derzeitiger Top-Wirtschaftsberater Cohn verlässt das Weiße Haus in diesen Tagen während der Debatte über US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Der 57-jährige Demokrat war maßgeblich an der jüngst verabschiedeten Steuerreform beteiligt, lag mit Trump aber in fast allen anderen Feldern überkreuz. Bei den Strafzöllen stellte er sich bis zuletzt, aber vergebens gegen den Präsidenten.