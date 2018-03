Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai besucht zum ersten Mal seit dem Taliban-Attentat auf sie vor mehr als fünf Jahren ihr Heimatland Pakistan. Nach ihrer Ankunft traf sie Ministerpräsident Shahid Khaqan Abbasi zum Morgentee, wie von dessen Büro freigegebene Bilder zeigen. Später soll sie bei einem Empfang den Armeechef, Minister und Aktivisten treffen, hieß es aus dem Büro des Ministerpräsidenten.

Yousafzai traf unter strengen Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen von Islamabad ein und wurde von einer Polizeieskorte in ein Hotel begleitet. Ihr Aufenthaltsort während des Besuchs wird geheim gehalten. Nach Angaben aus dem Informationsministerium soll sie auch eine Frauendelegation treffen, die von der pakistanischen Regisseurin und Oscar-Gewinnerin Sharmeen Obaid Chinoy angeführt wird.

Ein Cousin von Yousafzai, Mahmud ul Hassad, sagte der Deutschen Presseagentur, sie wolle nach den offiziellen Terminen Verwandte und Schulfreunde treffen. Aus Sicherheitsgründen könne sie aber nicht in ihre Heimat, das Swat-Tal, reisen. "Wir freuen uns so sehr, dass wir sie nach so vielen Jahren wiedersehen", sagte der Cousin.

Yousafzai setzte sich bereits als Kind für eine Verbesserung der Bildungschancen für Mädchen in Pakistan ein. Bereits mit elf Jahren berichtete sie für die BBC unter einem Pseudonym in einem Onlinetagebuch vom Leben unter der Herrschaft der Taliban, die das Swat-Tal in Nordpakistan kontrollierten. Im Oktober 2012 wurde die damals 15-Jährige bei einem Mordversuch schwer verletzt. Talibankämpfer schossen ihr in den Kopf, nachdem sie ihren Schulbus angehalten hatten. Ein Kämpfer schrieb Yousafzai 2013 in einem Brief, sie sei wegen ihrer "Schmutzkampagne gegen die Taliban" angegriffen worden.

Yousafzai wurde im Krankenhaus der britischen Stadt Birmingham behandelt und lebt seitdem in Großbritannien. Im Jahr 2014 wurde ihr für ihren Einsatz für das Recht von Kindern auf Bildung der Friedensnobelpreis zuerkannt. Im April 2017 wurde sie die bisher jüngste UN-Friedensbotschafterin. Viele Pakistaner freuten sich in sozialen Medien über ihre Rückkehr. Aber in konservativen bis islamistischen Kreisen des Landes gilt Yousafzai als eine Agentin des Westens, die unislamische Werte verbreitet.