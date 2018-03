Türkei - Mögliche Veränderungen der Reisehinweise Abhängig von der Lage im Land würden die Reisehinweise für die Türkei laufend aktualisiert, sagte Außenminister Sigmar Gabriel. Er hoffe auf eine baldige Entschärfung. © Foto: Kay Nietfeld/dpa

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat seinen deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) aufgefordert, die Reisehinweise für die Türkei zu entschärfen. "Die letzte Warnung, die wir gesehen haben, spiegelt nicht die Realität der Türkei und das Niveau unserer bilateralen Beziehungen wider", sagte Çavuşoğlu nach einem Treffen mit Gabriel in Berlin.

Das Auswärtige Amt hatte die Hinweise für deutsche Türkei-Reisende nach dem Putschversuch von 2016 und nach der Festnahme mehrerer deutscher Staatsbürger verschärft. Dort heißt es derzeit unter anderem, mit Festnahmen deutscher Staatsbürger müsse "in allen Landesteilen der Türkei einschließlich der touristisch frequentierten Regionen" gerechnet werden. Zudem könne es vorkommen, dass Reisenden aus Deutschland an türkischen Flughäfen die Einreise ohne nachvollziehbare Gründe verweigert werde, heißt es weiter.



Auslöser für diese Verschärfung war die Festnahme des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner, der inzwischen ebenso wieder freigelassen wurde wie der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel. Vier deutsche Staatsbürger sitzen aber weiterhin aus politischen Gründen in der Türkei in Haft.

Gabriel verwies darauf, dass es bei den Reisehinweisen immer auch um die Frage gehe, wie es um die Sicherheit deutscher Staatsbürger bestellt sei. Eine Normalisierung der Verhältnisse in der Türkei werde sich auch auf die Reisehinweise auswirken.

"Wann wird der Ausnahmezustand in der Türkei beendet?"

Der deutsche Außenminister verwies darauf, die Reisehinweise würden fortlaufend aktualisiert. "Wir werden auch heute wieder über die Frage reden, wie geht es mit dem Ausnahmezustand in der Türkei weiter, wann wird er beendet", sagte Gabriel. "Die Türkei wird ja nach und nach wieder zu ganz normalen Verhältnissen zurückkehren wollen. Das wird automatisch dann auch Folgen haben für unsere Reisehinweise."

Er gehe davon aus, dass sich die Deutschen ohnehin nur für eine begrenzte Zeit von Reisen in die Türkei abhalten ließen, sagte Gabriel: "Die Türkei ist – das kann ich Ihnen aus eigener Anschauung sagen – eines der schönsten Länder der Erde", sagte der Außenminister, der selbst schon mehrfach Urlaub in der Türkei gemacht hat.

Für Çavuşoğlu ist es der dritte Deutschlandbesuch innerhalb von zwei Monaten. Am Mittwoch will er die Reisemesse ITB in Berlin besuchen.