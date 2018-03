Ein Militärmanöver der USA soll trotz der anstehenden Verhandlungen mit Nordkorea wie geplant in der Region stattfinden. Das sagte CIA-Chef Mike Pompeo dem Sender Fox News. Gleichzeitig betonte er noch einmal, Bedingung für das Gipfeltreffen sei, dass Nordkorea sich zu einer "kompletten, überprüfbaren und unumkehrbaren" atomaren Abrüstung bereit erkläre. Die USA würden keine Zugeständnisse machen und auch an Wirtschaftssanktionen vor dem Gespräch festhalten.

Bis zu dem Treffen soll Nordkorea alle Atom- und Raketentests aussetzen. "Präsident Trump macht das nicht als Schauveranstaltung. Er wird ein Problem lösen", sagte Pompeo. Am Samstag hatte das Weiße Haus bereits erste Schritte der Denuklearisierung als Bedingung für das Treffen gestellt. US-Finanzminister Steve Mnuchin wies im Sender NBC die Kritik zurück, Trump werte mit der Zusammenkunft Kims Position auf. "Jetzt haben wir eine Situation, in der der Präsident Diplomatie einsetzt, aber wir nicht den maximalen Druck aufheben", sagte er.



Den geplanten Militärmanövern von Südkorea und den USA dürfe sich Nordkorea nicht öffentlich widersetzen, ergänzte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Raj Shah, dem Sender ABC die Bedingungen für das Treffen. Als Grund für Nordkoreas Verhandlungsbereitschaft nannte Shah die verschärften Wirtschaftssanktionen: "Unsere Politik ist Druck, ist Druck von unseren Partnern und Verbündeten weltweit, Druck an die Vereinten Nationen, Druck durch China", sagte er dem Sender.



Die Opposition im US-Kongress wirft Donald Trump Impulsivität vor. Das Treffen wirke wie ein "Eröffnungsschachzug", sagte der republikanische Senator Jeff Flake dem SenderNBC. "Und das ist ein wenig besorgniserregend." Trump hätte die Ergebnisse aus den Gesprächen der Unterhändler abwarten müssen, bevor er einem Treffen zustimmte. Am Samstag hatte Donald Trump sich bereits zuversichtlich gezeigt, dass sich Nordkorea an sein Versprechen halten werde. "Ich glaube, sie wollen Frieden. Es ist an der Zeit", twitterte er.

Trump hatte überraschend eine Einladung Kims zu einem Treffen angenommen und damit einen radikalen Kurswechsel der US-Politik gegenüber Nordkorea eingeleitet. Ort und Zeitpunkt des Treffens, das bis Ende Mai stattfinden soll, sind noch offen.