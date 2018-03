Kim Jong Un dürfte es gefallen haben: Ein großes Bankett zu seinen Ehren. Die mächtigsten Politiker Chinas waren dabei. Darunter Xi Jinping, Chinas inzwischen nahezu allmächtiger Präsident und Chef der Kommunistischen Partei, Premier Li Keqiang, Chinas graue Eminenz Wang Qishan und viele weitere wichtige Politbüromitglieder. Es sei ein inoffizieller Besuch gewesen – doch die Regierung in Peking hat für Nordkoreas Diktator einen großen Empfang daraus gemacht.

Für den jungen Kim Jong Un war es der erste Auslandsbesuch überhaupt, seit er 2011 nach dem Tod seines Vaters Kim Jong Il die Diktatur übernommen hat. Sein Regime ist wegen des illegalen Atom- und Raketenprogramms international isoliert und nur die Volksrepublik China hält noch halbwegs zu ihm. Der letzte Staatsbesuch zwischen beiden Ländern ist dreizehn Jahre her, 2005 war Staats- und Parteichef Hu Jintao in Pjöngjang bei Kims Vater. Warum also gerade jetzt dieses Treffen?

Für Chinas Regierung geht es vor allem darum, zu zeigen, wer in Ostasien das Sagen hat. Denn im Streit um Nordkoreas verbotene Aufrüstung drohte Regionalhegemon Peking plötzlich die Mitsprache zu entgleiten.



China ist zurück

Angesichts der sehr angespannten Lage im Atomstreit hatte sich Südkoreas liberaler Präsident Moon Jae In monatelang vergeblich um einen Dialog mit dem Norden bemüht. Anfang Januar 2018 antwortete Kim Jong Un dann doch, was sicher auch an den harten, von den USA angeführten internationalen Sanktionen lag. In der Folge nahmen Sportler aus Nord- und Südkorea gemeinsam an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teil. Wenig später wurde ein südkoreanischer Diplomat bei US-Präsident Donald Trump mit der Nachricht vorstellig, dass Kim Jong Un dialogbereit sei. Trump sprang sofort darauf an. Aktuell sieht es so aus, dass Kim Jong Un im April den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und voraussichtlich im Mai US-Präsident Trump treffen wird.

Chinas Regierung war bei diesen Entwicklungen diplomatisch übertölpelt. Das ist mit dem Kim-Besuch erst mal vorbei. China und Nordkorea beschworen die Zusammenarbeit, nannten sich "Genossen" und betonten die guten alten Beziehungen der beiden herrschenden Parteien. Schon Großvater Kim Il Sung hatte in kommunistischer Verbundenheit mit China kooperiert. Für Kim Jong Un war sein erster Staatsbesuch daher ein kleiner Triumph, auch wenn er Chinas Staatschef Xi gegenüber wie ein kleiner Schüler wirkte.



Jahrelang hatte er die Mahnungen der chinesischen Führung ignoriert. Er ließ drei Atombomben zünden und testete gleich reihenweise Mittel- und Langstreckenraketen. Möglicherweise sind seine Militärs inzwischen sogar an einem Punkt angelangt, an dem er eine funktionstüchtige Langstreckenrakete mit passendem Atomsprengkopf aufrüsten kann. Solch eine Rakete könnte das US-amerikanische Festland erreichen.

Alles sehr zum Missfallen des Nachbarn. Auch in China will niemand einen weiteren Nachbarn mit Atomraketen haben. Zudem könnte Kim seine Waffen theoretisch auch gegen China richten. Dennoch ist China bis heute eine Art Protektor für die Diktatur in Nordkorea, die seit drei Generationen von Familie Kim angeführt wird. Es will eine stabile Grenze zum verarmten Nordkorea und dort ein entsprechend stabiles Regime sehen. Dass ein Staatszerfall südkoreanische und im Gefolge auch US-amerikanische Truppen an die chinesische Grenze bringen könnte, ist zumindest für die ältere Generation in der kommunistischen Führung ein unerträglicher Gedanke. Und eine Massenflucht von Nordkoreanern Richtung China möchte man in Peking auch nicht.