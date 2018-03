Nord- und Südkorea haben sich auf einen Termin für ein Gipfeltreffen geeinigt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In wollen am 27. April erstmals zusammenkommen. Das Gipfeltreffen soll in der Demilitarisierten Zone stattfinden. Für die Vorgespräche hatten beide Länder ranghohe Diplomaten in das Grenzdorf Panmunjom entsandt.

Es wäre das dritte derartige Treffen zwischen den Koreas in der Geschichte. Wichtigstes Thema für Südkorea sei die "Denuklearisierung" sagte der südkoreanische Vereinigungsminister und Delegationsleiter Cho Myoung Gyon. Aus Pjöngjang reisten drei Mitglieder des Komitees für die Friedliche Wiedervereinigung des Landes an. Darunter Ri Son Gwon an, der Vorsitzende der Behörde.



Kim Jong Un war am Mittwoch überraschend zum Staatsbesuch nach China gereist. Während seines Aufenthaltes soll Kim betont haben, dass er sich "der Denuklearisierung verpflichtet" fühle, berichtete die chinesische Staatsagentur Xinhua. Im Anschluss an den Besuch hatte China einen Diplomaten nach Seoul geschickt, der Südkorea von dem Spitzentreffen berichten sollte. Moon Jae In lobte Kims erste diplomatische Auslandsreise. Sie sei ein ermutigendes Signal und zeige Nordkoreas Willen zum Dialog mit Südkorea und den USA, sagte Moons Sprecher.

Wann sich Kim mit US-Präsident Donald Trump trifft, ist noch nicht klar. Trump hatte die Einladung des nordkoreanischen Machthabers auf ein Treffen angenommen, Details über das Treffen gibt es noch nicht. Die Peking-Reise Kims sei ein weiterer "Beleg dafür, dass unsere Kampagne des maximalen Drucks die angemessene Atmosphäre für einen Dialog mit Nordkorea schafft" hieß es aus dem Weißen Haus.