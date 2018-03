Bei der Parlamentswahl in Italien zeichnet sich ein Erfolg für das rechte Lager um Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi und die europakritische Fünf-Sterne-Protestbewegung ab. Das Mitte-Rechts-Bündnis von Berlusconis Forza Italia, der ausländerfeindlichen und europakritischen Lega-Partei und zweier kleinerer Rechtsparteien liegt bei 33 bis 36 Prozent, wie aus den Erhebungen für den Sender Rai am Sonntag hervorging. Die Fünf Sterne erreichten laut Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen für die Abgeordnetenkammer zwischen 29,5 und 32,5 Prozent der Stimmen und wurden damit stärkste Einzelpartei vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Paolo Gentiloni.

Das von den Sozialdemokraten angeführte Linksbündnis kam laut Prognose auf zwischen 24,5 bis 27,5 Prozent. Allerdings erreicht keine Partei und auch kein Bündnis eine Mehrheit der Sitze in den Abgeordnetenhaus und Senat. Die Prognosen beruhen auf Befragungen von Bürgern nach der Wahl. Hochrechnungen werden später in der Nacht erwartet, ein offizielles Endergebnis erst bis Montagmittag.



Regierungsbildung wird schwierig

Damit zeichnet sich wie erwartet eine schwierige Regierungsbildung ab. Für eine Regierungsmehrheit im Parlament muss eine Partei oder ein Bündnis auf mindestens 316 von insgesamt 630 Sitzen in der Abgeordnetenkammer kommen und im Senat mindestens 158 von 315 Sitzen gewinnen. Sowohl die PD als auch die Forza Italia hatten eine große Koalition im Vorfeld ausgeschlossen. Die vor der Wahl eingegangenen Bündnisvereinbarungen sind in Italien aber nicht bindend. Gewählt wurde sowohl die Abgeordnetenkammer als auch der Senat. Das Parlament kommt am 23. März zu seiner ersten Sitzung zusammen. Erst danach können Koalitionsverhandlungen beginnen.

In der EU herrscht Sorge vor einer politischen Lähmung Italiens. Der hitzige Wahlkampf in der drittgrößten Volkswirtschaft der Währungsunion war in den vergangenen Wochen von den Themen Migration, innere Sicherheit und Wirtschaft dominiert worden.

Bei den Fünf Sternen, die für ihre Fundamentalopposition bekannt sind, herrschte schon in der Nacht Freudenstimmung. "Wenn die Ergebnisse bestätigt werden sollten, stehen wir vor einer einzigartigen, ja gar historischen Tatsache", sagte der Sterne-Abgeordnete Alfonso Bonafede. Der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Ettore Rosato, dagegen sah seine Partei auf dem Weg in die Opposition.



Marine Le Pen frohlockt

Die Vorsitzende des rechtsextremen französischen Front National, Marine Le Pen, sieht im Wahlausgang in Italien schlechte Nachrichten für Europa. "Die Europäische Union wird einen üblen Abend verleben", twitterte die Politikerin nach Veröffentlichung der ersten Prognosen. Dem Tweet fügte sie einen lachenden Smiley hinzu. Le Pen ist Verbündete der Lega-Partei.



Der 81-jährige Berlusconi hätte auch bei einer Mehrheit für sein Bündnis nicht mehr Regierungschef werden können: Als verurteilter Steuerbetrüger darf er nicht kandidieren. Er hat dafür einen engen Gefolgsmann, den derzeitigen EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani, als Premierkandidaten auserkoren. Wegen schlechter Umfragewerte hatten Gentiloni und sein Vorgänger Renzi ihre potenziellen Wähler beschworen, Extremisten und Populisten abzuschwören und die Demokraten zu wählen.



Lange Schlangen und falsche Wahlzettel

Mehr als 46 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, über die Verteilung der 630 Sitze im Abgeordnetenhaus und die 315 Senatorenposten abzustimmen. Etwa 4,2 Millionen Auslandsitaliener konnten vorher abstimmen. Viele Italiener waren bis zuletzt unentschieden, wem sie ihre Stimme geben.



Vor vielen Lokalen bildeten sich lange Schlangen, weil bei der Stimmabgabe ein neuer Sicherheitsschritt eingeführt wurde, um Wahlbetrug zu verhindern: Erstmals waren alle Wahlzettel mit einer Seriennummer versehen worden. Diese Seriennummer wurde eingetragen und musste nach der Stimmabgabe noch einmal den Wahlhelfern übergeben werden.



Im sizilianischen Palermo wurden nach Berichten der Nachrichtenagentur Ansa falsche Wahlzettel ausgeliefert. Während der Nacht seien eilig 200.000 neue Zettel gedruckt worden, weshalb einige Wahllokale später geöffnet hätte.

Das Land ist wirtschaftlich noch immer angeschlagen und mit mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts so hoch verschuldet wie wenige andere auf der Welt. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone.