Die Trump-Regierung hat ihre knappe Niederlage bei der Kongressnachwahl im traditionell sehr republikanischen Staat Pennsylvania heruntergespielt. Außerdem habe das Eintreten von Präsident Donald Trump für den Republikaner Rick Saccone dafür gesorgt, dass aus dessen drohender Niederlage bei der Nachwahl im 18. Wahlbezirk von Pennsylvania "praktisch ein Unentschieden" geworden sei. Und der demokratische Kandidat Conor Lamb habe sich die Politik und Visionen Trumps zu eigen gemacht.



USA - Demokrat Lamb erklärt sich zum Sieger Bei der Kongress-Nachwahl im US-Bundesstaat Pennsylvania hat sich der Demokrat Conor Lamb zum Wahlsieger erklärt. Sein Vorsprung zum republikanischen Kandidaten beträgt 0,2 Prozent. © Foto: Brendan McDermid / Reuters

Lamb hat auch nach der Auszählung aller Briefwahlstimmen seinen hauchdünnen Vorsprung behalten. Berichten des Senders NBC und lokaler Medien zufolge war er nicht mehr einholbar, das Ergebnis wurde am Mittwoch, dem Tag nach der Wahl, aber zunächst nicht offiziell verkündet. Präsident Donald Trump hatte den konservativen Arbeiterbezirk im früher industriell geprägten Rust Belt bei der Wahl 2016 noch mit einem deutlichen Vorsprung von 20 Prozent gewonnen.

Stimmungstest für Wahlen im November

Rund acht Monate vor den Kongress-Zwischenwahlen im November galt die Abstimmung als Stimmungstest für die Republikaner und Trump, für die es um ihre Mehrheit im Senat und Repräsentantenhaus geht. Nach Trumps Triumph in dem Wahlkreis in Pennsylvania 2016 galt dieses Mandat als sicher in republikanischer Hand. Vor dieser Wahl hatten die Republikaner den Distrikt acht Mal nacheinander gewonnen – 2014 und 2016 trat erst gar kein Demokrat an.

Die Wahl war nötig geworden, weil der republikanische Amtsinhaber Tim Murphy 2017 zurückgetreten war. Es war bekannt geworden, dass er eine Frau, mit der er eine Affäre hatte, zu einer Abtreibung gedrängt hatte. Als Abgeordneter hatte er sich gegen Abtreibungen ausgesprochen.



Demokraten setzen auf Anti-Trump-Welle

Lambs Abschneiden in Pennsylvania fügt sich an andere jüngste Erfolge der Demokraten. 2017 konnten sie andere Sonderwahlen für sich entscheiden, etwa in South Carolina, Georgia, Kansas, Virginia und Alabama. Sie gründen darauf die Hoffnung auf eine Anti-Trump-Welle bei den turnusmäßigen Kongresswahlen im November.

Momentan halten die Republikaner in beiden Kongresskammern eine Mehrheit. Die Demokraten brauchen 24 Sitze, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzugewinnen.

Den 18. Wahldistrikt in Pennsylvania wird es in der jetzigen Form nicht mehr geben. Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats entschied einen Neuzuschnitt, weil der Bezirk durch das sogenannte Gerrymandering unfair zugunsten der Republikaner zugeschnitten gewesen sei.