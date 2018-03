Ägypten hat gewählt, ohne eine Wahl gehabt zu haben. Drei Tage dauerte das zynische Spektakel am Nil, dann hatte Ex-Feldmarschall Abdel Fattah al-Sissi seine zweite Amtszeit sicher. Die Mehrheit seiner Untertanen blieb der Wahl fern, einen echten Gegenkandidaten gab es nicht. Auf dem Stimmzettel gab es lediglich einen Strohmann, der dem düsteren Machtmanöver einen etwas helleren Anstrich geben sollte. So geht Al-Sissis Militärdiktatur unangefochten in ihre nächste Runde.

60.000 politische Gefangene, 15.000 Prozesse vor Militärgerichten, Folterverhöre und endlose Untersuchungshaft prägen inzwischen den autoritären Normalzustand. Das Regime leugnet alle Verbrechen und Missstände, allen voran Staatschef Al-Sissi selbst, der Monate vor der Wahl alle potenziellen Mitbewerber verhaften oder einschüchtern ließ, um dann im Fernsehen zu behaupten, er habe sich Konkurrenz gewünscht. Und selbstverständlich könne jeder in Ägypten seine Meinung frei äußern.

Mit der Wirklichkeit hat diese Rhetorik nichts zu tun. Den Machthabern am Nil ist politische Pluralität suspekt, weil sie den Ausbau ihres Machtapparates hemmt. Al-Sissi und seine Getreuen dulden niemanden neben sich. Schon gar keine politische Alternativen zu der Dominanz von Militär, Polizei, Justiz und Geheimdienst.



Für ihr Machtkartell war der Arabische Frühling, dieser weltweit bewunderte und gefeierte Überraschungssieg der Zivilgesellschaft, ein peinlicher Betriebsunfall, der sich unter keinen Umständen wiederholen darf. Ihrer Meinung nach habe der frühere Präsident Hosni Mubarak den Fehler gemacht, auf europäischen und amerikanischen Druck hin politischen Dissens zuzulassen. Dies sei die Ursache für die Schmach des Machtapparates im Februar 2011 gewesen, dem Jahr von Mubaraks Sturz.



Nun sind die ersten vier Al-Sissi-Jahre vorbei. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die weitere Entwicklung in Ägypten auszumalen. Schon bald wird das Al-Sissi ergebene Parlament dessen vierjährige Amtszeit auf sechs Jahre verlängern und dann das verfassungsrechtlich geregelte Zeitlimit abschaffen. Parallel wird sich das Regime den noch verbliebenen Rest der Zivilgesellschaft vorknöpfen, die Internetüberwachung perfektionieren und die bereits angelaufene Hetzkampagne gegen ausländische Medien ausweiten. Dann ist Ägyptens autoritäres Staatssystem wieder voll etabliert – härter und skrupelloser als je zuvor.