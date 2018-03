Im Osten von Russland haben die Präsidentschaftswahlen begonnen. Auf der Halbinsel Kamtschatka und den Nachbargebieten öffneten die Wahllokale am Sonntagmorgen um 8 Uhr Ortszeit. Erste Ergebnisse werden am Sonntag gegen 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit erwartet, wenn die Wahllokale in der Exklave Kaliningrad an der Ostsee schließen. Russland erstreckt sich über elf Zeitzonen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat mehr als 400 Beobachter nach Russland entsandt.

Rund 109 Millionen Russen sind dazu aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Es gilt als sicher, dass Staatschef Wladimir Putin die Wahl gewinnt. Er wird Russland dann bis 2024 regieren können. Die sieben anderen Kandidaten gelten als chancenlos. Wegen des erwartbaren Ausgangs fürchtet der Kreml allerdings, dass die Wahlbeteiligung niedrig ausfallen und den Sieg Putins wenig überzeugend aussehen lassen könnte.

Der Oppositionelle Alexej Nawalny war von der Wahl ausgeschlossen worden. Er rief zu einem Boykott auf. Wenige Stunden vor der Wahl durchsuchte die Polizei in mehreren Städten Büros seiner Bewegung. Nawalny schrieb auf Twitter, dass mehrere Aktivisten festgenommen worden seien.



Wahl fällt auf Jahrestag der Krim-Annexion

Erstmals können auch die Bürger auf der Krim über den russischen Präsidenten abstimmen. Die Wahl fällt sogar auf den vierten Jahrestag der Annexion der Krim. Am 18. März 2014 war im Kreml der Vertrag zum Beitritt der Krim in russischen Staatenbund unterzeichnet worden. Damals hatte Putin seine Popularität steigern können. Der 65 Jahre alte Politiker beherrscht die russische Politik seit 18 Jahren.

Die Wahl fällt zusammen mit einer außenpolitischen Krise mit Großbritannien. Russland hatte am Samstag angekündigt, 23 britische Diplomaten auszuweisen. Zudem hatte die russische Regierung angekündigt, dass das britischen Generalkonsulats in St. Petersburg und das Kulturinstituts British Council ihren Betrieb einstellen müssten. Vor zwei Wochen war ein russischer Ex-Spion und seine Tochter in der Nähe von London vergiftet worden. Beide befinden sich in einem kritischen Zustand.



Die britische Regierung beschuldigt Russland, für den Anschlag verantwortlich zu sein. Das eingesetzte Nervengift Nowitschok sei früher in der Sowjetunion produziert worden. Die britische Regierung wies daraufhin 23 russische Diplomaten aus und kündigte an, bilaterale Beziehungen auf hoher Ebene zu beenden.