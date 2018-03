Die russische Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak will eine neue Partei in Russland gründen. Gemeinsam mit dem früheren Duma-Abgeordneten Dmitri Gudkow wolle sie die zersplitterte liberale Opposition einen, sagte die 36-Jährige bei einem Wahlkampfauftritt in Moskau. "Wir sind jung und frei. Wir wollen Veränderung, deshalb haben wir uns entschieden zusammenzuarbeiten", sagte Sobtschak.



Demnach soll die Partei in den kommenden Monaten gegründet werden. Hauptziel der sogenannten Veränderungspartei sei der Einzug ins russische Parlament bei der nächsten Duma-Wahl 2021. Hierzu werden fünf Prozent der Stimmen benötigt, woran die liberalen Parteien bei der letzten Wahl 2016 scheiterten. Sobtschak kündigte an, mit dem Oppositionellen Alexej Nawalny zusammenarbeiten zu wollen, wenn dieser dazu bereit sei.

Am 18. März findet in Russland die Präsidentenwahl statt. Die Wiederwahl von Amtsinhaber Wladimir Putin gilt als sicher. Laut Umfragen kann sich keiner der sieben Gegenkandidaten Chancen ausrechnen, auf mehr als zehn Prozent der Stimmen zu kommen. Die Journalistin Sobtschak liegt staatlichen Umfragen zufolge bei zwei Prozent. Alexej Nawalny, der besonders bei jungen Menschen beliebt ist, wurde wegen einer Vorstrafe erst nicht als Kandidat zugelassen.



Im Wahlkampf fordert Sobtschak mehr Pluralismus. Anders als die russische Elite bezeichnet sie die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 als Völkerrechtsbruch. Schon früher hatte sie in diesem Zusammenhang gesagt, Russland sei selbst schuld an den westlichen Strafmaßnahmen. Sie ist dafür, gezielt Strafmaßnahmen gegen Freunde von Staatschef Wladimir Putin und die politische Führung zu richten. "Die Sanktionen, die nur wieder das einfache russische Volk treffen, darf es nicht geben. Diese müssten im Gegenzug zur Verschärfung des Vorgehens gegen die Putin-Eliten gelockert werden", sagte Sobtschak.