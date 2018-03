Die EU-Führung hat sich kurz vor dem Gipfeltreffen mit dem türkischen Präsidenten Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag im bulgarischen Küstenort Warna besorgt gezeigt. Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borissow, der als amtierender Ratsvorsitzender den Gipfel ausrichtet, sagte, er erwarte "ein sehr schwieriges Treffen". Es gebe viele Konflikte und "sehr wenige diplomatische Kanäle des Dialogs". Ziel des Treffens ist, das schwierige Verhältnis zwischen der EU und der Türkei zu verbessern.



EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker kündigte eine "ehrliche und offene Debatte" an. Allerdings schaue er "mit gemischten Gefühlen" auf den Gipfel, da es viele Differenzen mit der Türkei gebe.



Weil der EU-Beitrittsprozess der Türkei wegen des Vorgehens der Regierung nach dem Putschversuch von Juli 2016 zu scheitern droht, vermeidet Erdoğan derzeit direkte Angriffe auf die EU. Doch in Brüssel wird ein echter Politikwechsel gefordert.



Auch wenn Erdoğan immer wieder die EU-Mitgliedschaft einfordert, sagt selbst sein Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, dass es diesbezüglich "keine Erwartungen" gebe. Allerdings verlangt die türkische Regierung Visafreiheit für Türken in der EU und die schnellere Auszahlung der vereinbarten Hilfen für die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Land. Beides hatte die Europäische Union im Rahmen des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei im März 2016 zugesagt. Die EU will das Abkommen zwar aufrechterhalten, da es zum deutlichen Rückgang der Flüchtlingszahlen geführt hat – die Bedingungen für die Visafreiheit sieht sie jedoch nicht erfüllt.

Kritik an türkischer Außen- und Innenpolitik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach dem EU-Gipfel in Brüssel, die EU stehe zum Flüchtlingsabkommen und der Auszahlung der zweiten Tranche der zugesagten Hilfsmittel von insgesamt sechs Milliarden Euro. Doch gebe es "sehr große Besorgnis" wegen der Entwicklung in der Türke. Auch bereite die türkische Politik in der syrischen Region Afrin und im Mittelmeer der EU Sorgen.

Die EU-Staaten warfen der Türkei am Freitag "fortgesetzte illegale Handlungen" im Streit um die Gasförderung vor Zypern sowie um eine mit Griechenland umstrittene Inselgruppe in der Ägäis vor. Im Februar hatte dort ein türkisches Patrouillenboot ein Boot der griechischen Küstenwache gerammt, zudem stoppte die türkische Marine ein italienisches Bohrschiff, das vor Zypern nach Gas suchen wollte. Die Türkei nannte die Vorwürfe "inakzeptabel". EU-Ratspräsident Tusk sagte, der Fall werde in Warna Thema sein, zudem werde es "eine umfassende Diskussion über die EU-Türkei-Beziehungen und den Weg nach vorne" geben.