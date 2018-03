US-Sonderermittler Robert Mueller hat einem Medienbericht zufolge die Trump Organization aufgefordert, alle Dokumente herauszugeben, die im Zusammenhang mit Russland stehen. Bei dieser Aufforderung handele es sich um eine sogenannte Subpoena, eine rechtlich bindende Anordnung, berichtete die New York Times unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Es sei das erste Mal, dass Mueller Material anfordere, das direkt mit Trumps Tätigkeiten als Geschäftsmann zu tun habe.

Muellers Ermittlungen beziehen sich hauptsächlich auf die mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016. Es wird beispielsweise geprüft, ob es möglicherweise illegale Absprachen zwischen dem Team von Trump und Russland gab.

Laut der New York Times ist die Vorladung die erste, die in diesem Zusammenhang direkt an die Trump Organization ging. In dem Unternehmen hat US-Präsident Donald Trump seine Geschäftsaktivitäten gebündelt und die Leitung zu seinem Amtsantritt an seine beiden erwachsenen Söhnen übergeben.



Hat ausländisches Geld eine Rolle bei Trumps Wahlkampf gespielt?

Das Ziel der Anordnung ist dem Bericht zufolge zu prüfen, ob ausländisches Geld eine Rolle bei der Finanzierung von Trumps Wahlkampf gespielt hat. Unklar blieb allerdings, warum Mueller eine Anordnung ausstellte, anstelle nach den Dokumenten zu fragen, schrieb die New York Times.

Die Trump Organization bestätigte den Eingang der Anforderung nicht, teilte allerdings der Nachrichtenagentur AFP mit, dass das Unternehmen von jeher mit Mueller kooperiere und auf dessen Anfragen antworte.

Trump hat die Russlandermittlungen immer wieder als eine politisch motivierte "Hexenjagd" bezeichnet. Im Juli 2017 hatte er der New York Times gesagt, dass Mueller eine "rote Linie" überschreite, sollte er sich über einen Zusammenhang mit Russland hinaus für die Finanzen seiner Familie interessieren. Verteidiger des US-Präsidenten beschuldigen Mueller seit langem, seine Kompetenzen zu überschreiten und sein Mandat unzulässig zu erweitern. Mueller hatte im Januar einem Bericht zufolge angekündigt, er wolle Trump persönlich befragen.