Die britische Regierung hat mit Konsequenzen gedroht, sollte ein Staat hinter der möglichen Giftattacke auf einen russischen Ex-Doppelagenten stehen. Außenminister Boris Johnson sagte in London, in diesem Fall werde die Regierung angemessen und robust antworten. "Ich sage zu Regierungen in der ganzen Welt, dass kein Versuch, auf britischem Boden unschuldiges Leben zu nehmen, ohne Sanktionen oder ungestraft bleiben wird", sagte Johnson bei einer Fragestunde im britischen Parlament. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass Russland in den Vorfall involviert ist, könne er sich "schwer vorstellen, wie wir im Juli zur WM fahren können", sagte Johnson. Er sagte das in Bezug auf eine politische Delegation, nicht die Fußballmannschaft Englands. Auch seien Sanktionen gegen Russland oder eine Verschärfung von EU-weiten Maßnahmen denkbar, sagte der britische Außenminister.



Vor den britischen Abgeordneten sagte Johnson, noch gebe es zwar keine Beweise, dass Russland in den Fall involviert sei, doch der Fall erinnere an den Giftmordanschlag auf den Ex-Spion und Kremlkritiker Alexander Litwinenko im Jahr 2006. Johnson konnte aber bestätigen, dass es sich bei dem Mann um den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal handelt. Die mit ihm ebenfalls bewusstlos aufgefundene Frau sei Skripals 33-jährige Tochter Julia. Johnson sprach von einem "beunruhigenden" Vorfall in der 140 Kilometer südwestlich von London gelegenen Stadt Salisbury.



Der 66-jährige Skripal und seine Tochter waren dort am Sonntag bewusstlos auf einer Bank vor einem Einkaufszentrum aufgefunden worden. Sie werden der Polizei zufolge wegen "mutmaßlichen Kontakts mit einer unbekannten Substanz behandelt". Beide befänden sich im Krankenhaus in einem kritischen Zustand. Die Polizei riegelte das Gebiet, wo Skripal gefunden wurde, und eine Pizzeria im Stadtzentrum ab.

Es würden Zeugen befragt, forensische Proben genommen und toxikologische Untersuchungen ausgeführt, sagte der Chef der britischen Antiterroreinheit, Mark Rowley, dem BBC-Hörfunk. Mit Blick auf den Giftmord am ehemaligen russischen Spion Alexander Litwinenko sagte er, man müsse sich der Tatsache bewusst sein, dass es eine staatliche Bedrohung gebe.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des britischen Unterhauses, Tom Tugendhat, sagte, der Angriff auf Skripal trage die "Handschrift eines russischen Angriffs". Die Regierung in Moskau erklärte dagegen, über keinerlei Informationen über den "tragischen" Vorfall zu verfügen.

"Handschrift eines russischen Angriffs"

Skripal war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der langjährige Offizier des russischen Militärgeheimdienstes GRU soll dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 die Namen von russischen Agenten in Europa genannt und dafür 100.000 Dollar (81.000 Euro) erhalten haben. Er kam 2010 im Zuge eines Agentenaustauschs nach Großbritannien.

Der mutmaßliche Giftangriff auf Skripal weckt Erinnerungen an die Ermordung Litwinenkos. Der Kremlkritiker war 2006 in London mit der radioaktiven Substanz Polonium 210 vergiftet worden. Der Fall ist bis heute nicht geklärt, als Hauptverdächtige gelten die ehemaligen Spione Andrej Lugowoi und Dmitri Kowtun, die von Großbritannien wegen Mordes gesucht werden. Die Regierung in Moskau verweigerte jedoch deren Auslieferung. Es wird vermutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Attacke gebilligt haben könnte.

Putin-Sprecher Dmitri Peskow bot den britischen Behörden eine Zusammenarbeit im Fall Skripal an. Bislang sei jedoch keine solche Anfrage eingegangen. Der Präsidialamtssprecher bezeichnete den Vorgang als "tragische Situation". Über die Hintergründe habe er keine Informationen, auch nicht darüber, ob Skripal noch russischer Staatsbürger sei.