1. Warum wird Russland beschuldigt?

Russland wird hauptsächlich wegen der Tatwaffe beschuldigt. Der russische Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter wurden nach Angaben der britischen Regierung mit dem Kampfmittel Nowitschok vergiftet. Das Defence Science and Technology Laboratory in Porton Down habe dies nach einer genauen Untersuchung festgestellt, sagte Premierministerin Theresa May Ende März vor dem britischen Parlament. Nowitschok (deutsch: Neuling) wurde in der ehemaligen Sowjetunion als Reaktion auf das Chemiewaffenprogramm der USA entwickelt und besteht aus mindestens zwei Komponenten. Zur tödlichen Chemiewaffe wird es, wenn beide Substanzen vermengt werden. Da Nowitschok in Russland entwickelt wurde, sei es "höchst wahrscheinlich", dass Russland hinter dem Anschlag steht, erklärte May.

Der deutsche Toxikologe Ralf Trapp, der für die Organisation zum Verbot von chemischen Waffen (OPCW) und die Vereinten Nationen arbeitet, unterstützt diese Theorie: Man könne von einem Gift wie Nowitschok genau auf dessen Herkunft schließen, sagt er in einem Interview mit dem ZDF. Solche Kampfmittel trügen eine Signatur, eine Art Fingerabdruck in sich, sagt Trapp, der seit 30 Jahren über chemischen und biologischen Waffen forscht. Wenn man Zugang zur Tatwaffe habe, könne man herausfinden, aus welchen Labor der Kampfstoff komme. Diesen Zugang haben die britischen Experten, da sie das Kampfmittel am Tatort sichergestellt haben.

Eine weitere, internationale Untersuchung des Gifts ist in Arbeit: Die Regierung in London hat die Nowitschok-Proben der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) übergeben. Dort soll nun in den kommenden Wochen die Arbeit der britischen Experten überprüft und die Probe nochmals untersucht werden. Russland ist Mitglied der OPCW und hat sich durch die Unterzeichnung und Ratifizierung des internationalen Chemiewaffenübereinkommens zur Anerkennung der unabhängigen Arbeit der internationalen Organisation verpflichtet.



2. Hat die britische Regierung weitere Belege?

Bislang wurden keine Belege veröffentlicht. Die Briten sagen aber, sie hätten Informationen, die auf Russland hinwiesen. "Wir haben auch andere Informationen, ... die darauf hindeuten, dass Russland in den letzten zehn Jahren Möglichkeiten untersucht hat, Nervengiftstoffe zu liefern, vermutlich zu Mordzwecken", sagte der britische Botschafter in Moskau, Laurie Bristow, am 22. März.

3. Wer ist Sergej Skripal?

Der in Kaliningrad geborene Russe Sergej Skripal arbeitete mehrere Jahre für den russischen Militärgeheimdienst GRU. In den Neunzigerjahren spionierte er in Malta und Spanien für Russland, bevor er die Seiten wechselte. Skripal ließ sich vom spanischen und britischen Auslandsgeheimdienst anwerben. Unter dem Decknamen Forthwith lieferte er von da an als Doppelagent den beiden westlichen, miteinander kooperierenden Diensten Informationen. Im Jahr 2004 enttarnte Moskau den Überläufer und verhaftete ihn in der russischen Hauptstadt. Wegen Hochverrats wurde er zu Lagerhaft verurteilt und in der russischen Republik Mordwinien inhaftiert. 2010 kam Skripal im Rahmen eines Agentenaustauschs zwischen den USA und Russland frei und zog nach Großbritannien. Am 4. März 2018 wurde Skripal beim Verlassen seines Hauses in Salisbury mit Nowitschok vergiftet und liegt seitdem im Krankenhaus.

4. Gab es in der Vergangenheit vergleichbare Fälle?

In den vergangenen Jahren kamen 14 Menschen in Großbritannien auf ungeklärte Art ums Leben. Geheimdienste aus den USA sehen hinter diesen Todesfällen Aktionen Russlands, wie Recherchen von Buzzfeed nahelegen. Bewiesen ist das nicht.



Klarer scheint die Beweislage im Mordfall Alexander Litwinenko. Der in Russland geborene Litwinenko wurde im November 2006 von russischen Geheimdienstmitarbeitern in Großbritannien mit radioaktivem Polonium vergiftet. Litwinenko verbrachte danach längere Zeit im Krankenhaus. Wie Skripal war auch er ein Geheimagent, der die Seiten gewechselt hatte. Am Ende der Ermittlungen im Fall Litwinenko stellte der britische Richter Robert Owen in seinem Abschlussbericht sogar fest, dass die Operation des FSB, Litwinenko zu ermorden, wahrscheinlich von Wladimir Putin persönlich gebilligt wurde. Die britische Innenministerin, die mit der Aufarbeitung des Falls Litwinenko direkt befasst war, ist die heutige Regierungschefin: Theresa May.

5. Welche Maßnahmen haben Großbritannien und seine Verbündeten ergriffen?

Theresa May zufolge handelt es sich im Fall Skripal um einen bewaffneten Angriff gegen Großbritannien. Deshalb sieht sie in dem Mordversuch einen Fall für die Nato. Im Gründungsvertrag des Bündnisses heißt es im Artikel 5, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied des Militärbündnisses als Angriff gegen alle angesehen wird. Der Fall Skripal sei "ein klarer Bruch internationaler Regeln und Vereinbarungen", teilten alle 29 Nato-Mitgliedsländer in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die USA, die EU und viele einzelne Staaten verurteilten den Anschlag eigenständig, sicherten Großbritannien ihre Solidarität zu und boten Unterstützung bei der laufenden Untersuchung an.

Weltweit haben 26 Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Die Nato entzog sieben russischen Diplomaten die Akkreditierung. Insgesamt sind mehr als 140 Auslandsvertreter Russlands betroffen.