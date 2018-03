Der russische Ex-Spion Sergej Skripal ist nach Erkenntnissen britischer Ermittler in seinem Haus vergiftet worden. Skripal und seine Tochter Julia seien wahrscheinlich an ihrer Eingangstür mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt gekommen, sagte Polizeikommissar Dean Haydon. Dort sei die höchste Konzentration des Giftes festgestellt worden. Die Ermittler konzentrierten ihre Arbeit deshalb jetzt auf die Wohnung und deren Umfeld.



Nach Angaben der britischen Polizei arbeiten etwa 250 Beamte an dem Fall, es heißt, die Ermittlungen könnten sich über Monate hinziehen. Es würden etwa 500 Zeugen verhört, außerdem müssten Aufnahmen von Überwachungskameras mit einer Gesamtdauer von 5000 Stunden ausgewertet werden.

Bislang hatten sich die Behörden nicht dazu geäußert, wo die Skripals vergiftet worden sein könnten. Im Fokus standen unter anderem ein Pub, ein Restaurant und ein Friedhof in Salisbury. Laut britischer Regierung könnten bis zu 130 Menschen in Salisbury mit dem Gift in Berührung gekommen sein. Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt von Salisbury entdeckt worden. Derzeit liegen sie in einem kritischen, aber stabilen Zustand im Krankenhaus.



Donald Trump und Theresa May koordinieren weiteres Vorgehen

Großbritannien und andere Regierungen machen Russland für den Anschlag mit dem noch in der Sowjetunion entwickelten Gift verantwortlich. Die russische Regierung bestreitet jede Verwicklung. Derzeit wird das Gift von unabhängigen Ermittlern der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) untersucht.



Als Reaktion auf den Anschlag haben weltweit inzwischen 26 Staaten russische Diplomaten ausgewiesen, darunter auch Deutschland, Frankreich und die USA. Insgesamt sind mehr als 140 Auslandsvertreter betroffenen. Zudem hat die Nato sieben russische Diplomaten ausgewiesen. Im Gegenzug verwies Russland britische Diplomaten aus dem Land und kündigte weitere Gegenmaßnahmen an.

US-Präsident Donald Trump besprach mit der britischen Premierministerin Theresa May ein koordiniertes Vorgehen. Beide seien sich einig, dass russische Spionageringe zerstört werden müssten, um Geheimaktionen einzudämmen und künftige Chemiewaffenangriffe in den USA und Großbritannien zu verhindern, erklärte das Weiße Haus.



In Deutschland kritisierten SPD und Linke die Ausweisung der russischen Diplomaten. Der SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich nannte den Schritt "übereilt". Er werde "den politischen Kriterien, die an den Giftanschlag Skripal angelegt werden sollten, nicht gerecht", sagte der Außenpolitiker der Zeitung Die Welt. Linken-Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht sprach von "schlichtem Unverstand". Das Verbrechen von Salisbury sei bislang nicht aufgeklärt, Beweise für die russische Täterschaft lägen nicht vor.