Donald Trump hat der britischen Premierministerin Theresa May in einem Telefonat Rückendeckung für ihr Vorgehen im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Spion Sergej Skripal gegeben. Der US-Präsident habe gesagt, die russische Regierung müsse eindeutige Antworten dazu liefern, wie das Nervengift verwendet worden sei, teilte die britische Regierung mit.



Das Präsidialamt in Washington bestätigte die Angaben zu dem Telefongespräch und teilte mit, die USA teilten die Einschätzung Großbritanniens, dass Russland hinter dem Angriff stecke. Mays Entscheidung, 23 Diplomaten auszuweisen, sei eine "gerechte Antwort". Zudem seien sich Trump und May einig, dass es Konsequenzen für diejenigen geben müsse, die "bei eklatanten Verstößen gegen internationale Normen abscheuliche Waffen" einsetzten. Regierungssprecherin Sarah Sanders fügte hinzu, das Giftattentat auf den Ex-Agenten passe in ein Muster Russlands, internationales Recht zu missachten, die Souveränität anderer Länder zu untergraben und Versuche anzustellen, "westliche demokratische Institutionen und Prozesse zu unterwandern und zu diskreditieren."



Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, machte bei einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ebenfalls Russland für das Gift-Attentat verantwortlich. Sie rief das UN-Gremium auf, "umgehend konkrete Maßnahmen" zu ergreifen. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia wies jede Verwicklung seines Landes zurück und forderte eine Offenlegung der angeblichen Beweise. Russland hat im Rat ein Veto-Recht, mit dem es Entscheidungen des Gremiums blockieren kann.

Das Weiße Haus hatte sich zunächst geweigert, Russland zu beschuldigen. Dem zum Trotz hatte US-Außenminister Rex Tillerson Großbritannien am Montag Unterstützung zugesichert, am Dienstag entließ Trump ihn. Die Entlassung war allerdings schon länger erwartet worden.

EU will über Giftanschlag beraten

Zurückhaltender äußerte sich Frankreich. Außenminister Jean-Yves Le Drian vermied es, Russland als Drahtzieher des Anschlags zu bezeichnen. In den kommenden Stunden werde man sich "auf höchster Stufe" mit den britischen Behörden austauschen, um eine Reaktion zu koordinieren, sagte Le Drian vor einem Treffen mit seinem neuen deutschen Kollegen Heiko Maas in Paris. Für diesen Donnerstag ist ein Gespräch zwischen Präsident Emmanuel Macron und May angesetzt. "Dieser Anschlag darf nicht ohne Folgen bleiben", sagte Maas, nachdem sich Angela Merkel bereits geäußert hatte. "Die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden." EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, die Attacke werde Thema beim EU-Gipfel der nächsten Woche.

Sergej Skripal - Großbritannien will Beziehungen zu Russland aussetzen Die britische Premierministerin May gab bekannt, dass 23 russische Diplomaten ausgewiesen werden sollen. Russlands Außenminister spricht von »politischen Inszenierungen«. © Foto: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images

Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März im südenglischen Salisbury Opfer eines Anschlags mit einem in der früheren Sowjetunion entwickelten Nervengift geworden. Sie überlebten, sind jedoch beide in kritischem Zustand in einer Klinik. Großbritannien sieht Russland hinter der Attacke und forderte es in einem Ultimatum zu einer Erklärung auf. Die russische Regierung bestreitet indes eine Verantwortung für die Attacke und ließ die Frist verstreichen. In einer Reaktion kündigte Premierministerin Theresa May diplomatische und wirtschaftliche Strafmaßnahmen an.



Neben der Ausweisung von 23 russischen Diplomaten plant May auch schärfere Grenzkontrollen und das potenzielle Einfrieren von Vermögen. Auch werden weder Minister noch Mitglieder der Königlichen Familie im Sommer zur Fußballweltmeisterschaft reisen, die erstmals in Russland ausgetragen wird. Das russische Außenministerium hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, die in Kürze folgen sollen.

Russische Oppositionskandidatin spricht sich für Sanktionen aus

Putins Herausforderung bei den bevorstehenden Wahlen, Xenia Sobtschak, äußerte Verständnis für die Reaktionen. "Sollte Moskau hinter dem Nervengift-Anschlag stecken, sind neue Sanktionen des Westens unausweichlich", sagte die russische TV-Ikone der Bild-Zeitung. Sie appellierte an Großbritannien, die Sanktionen gezielt gegen Freunde von Staatschef Wladimir Putin und korrupte Eliten zu richten. Auch Konzerne wie die Energieriesen Rosneft oder Gazprom müssten ins Visier genommen werden. "Die Sanktionen, die nur wieder das einfache russische Volk treffen, darf es nicht geben. Diese müssten im Gegenzug zur Verschärfung des Vorgehens gegen die Putin-Eliten gelockert werden", forderte Sobtschak.



Sobtschak ist die einzige Frau bei der Wahl an diesem Sonntag. Ihre Bewerbung ist chancenlos – Umfragen zufolge ist Putins Sieg sicher. Die 36-Jährige ist in Russland mit Reality-TV-Shows ein Star geworden. Seit einigen Jahren arbeitet sie als Journalistin für den kremlkritischen TV-Sender Doschd. Ihr Vater Anatoli Sobtschak war in den 1990er Jahren Bürgermeister von St. Petersburg und gilt als Putins politischer Mentor. Im Wahlkampf fordert Sobtschak mehr Pluralismus. Anders als die russische Elite bezeichnet sie die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 als Völkerrechtsbruch. Schon früher hatte sie in diesem Zusammenhang gesagt, Russland sei selbst schuld an den westlichen Strafmaßnahmen.