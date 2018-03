Die britische Regierung hat wegen des Giftanschlags auf einen ehemaligen russischen Spion den Botschafter Russlands einberufen. Entweder sei Russland für die Attacke verantwortlich oder habe zugelassen, dass das Gift in fremde Hände gerate, sagte Premierministerin Theresa May im Parlament in London. Der russische Botschafter in Großbritannien solle Stellung in dem Fall beziehen.

Die britische Regierungschefin stellte Russland ein Ultimatum: Die Regierung in Moskau müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) äußern, sagte May. Russland sei "höchstwahrscheinlich" für den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter verantwortlich. Skripal sei mit einem militärischen Nervenkampfstoff angegriffen worden, dessen Typ in Russland produziert werde, sagte May. Es handelt sich den Angaben zufolge um den Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Serie: Die früher in der Sowjetunion produzierte Substanz, die in etwa 100 Varianten vorkommt, zählt zu den gefährlichsten Nervengiften überhaupt.

May sagte vor den Parlamentariern, man könne im Umgang mit Russland nun nicht zur Tagesordnung übergehen. Großbritannien sei bereit, auch drastischere Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.

21 Menschen in Behandlung

Am Vormittag hatte May bereits mit dem Nationalen Sicherheitsrat über den Fall beraten. In dem Gremium sind auch mehrere Minister sowie hochrangige Vertreter der Armee und der Geheimdienste vertreten.

Der 66-jährige Skripal und seine 33-jährige Tochter Julia waren am 4. März in Salisbury südwestlich von London bewusstlos auf einer Bank aufgefunden worden. Ihr Zustand ist weiterhin lebensbedrohlich. Insgesamt mussten 21 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, unter ihnen ein Polizist, der ebenfalls schwer erkrankt ist. Er sei bei Bewusstsein, aber ansprechbar, teilte die Polizei mit.

Salisbury, Großbritannien

Die britischen Strafverfolgungsbehörden konnten in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben nachweisen, dass bei Skripal und seiner Tochter ein Nervengift angewandt wurde. Sie werten die Vergiftung deshalb als Mordversuch.

Hunderte Beamte der britischen Anti-Terror-Einheit ermitteln mit Unterstützung der Streitkräfte in dem Fall. Am Wochenende entdeckten sie in einer Pizzeria und in einem Pub in Salisbury Überreste des verwendeten Nervengifts. Besuchern beider Lokale wurde geraten, vorsichtshalber ihre persönlichen Gegenstände zu waschen.

Skripal, ein Oberst des russischen Militärgeheimdiensts, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs kam er 2010 nach Großbritannien.



Der Fall erinnert an den Mord an dem Ex-Agenten und Kremlkritiker Alexander Litwinenko, der 2006 in London mit radioaktivem Polonium im Tee vergiftet wurde. Die Spuren führten damals nach Moskau.



Giftgasanschlag - Britische Regierung bestellt russischen Botschafter ein Die britische Premierministerin Theresa May vermutet, dass Russland für den Giftgasanschlag auf einen russischen Ex-Spion nahe London verantwortlich ist. Ein russischer Ex-Geheimdienstler bezeichnete das als hysterische PR-Kampagne. © Foto: picture alliance / AP Photo

Russland: Skripal-Fall ist eine britische Angelegenheit

Russlands Regierung hat jede Verwicklung in dem Fall zurückgewiesen und Großbritannien vorgeworfen, anti-russische Propaganda zu betreiben.



Präsident Wladimir Putin sagte, die Briten sollten zunächst ermitteln, was genau mit Skripal passiert sei, bevor sie Russland dafür verantwortlich machten: "Klären Sie die Angelegenheit erst einmal bei sich, dann werden wir das mit Ihnen besprechen."



Zuvor hatte Putins Sprecher Dmitri Peskow gesagt, Skripal habe für den britischen Geheimdienst gearbeitet und sei auf britischem Territorium vergiftet worden, sagte Peskow. Deshalb habe der Vorfall "nichts mit Russland zu tun, ganz zu schweigen von der russischen Führung".