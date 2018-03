Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist zurückgetreten. Wie Präsident Andrej Kiska mitteilte, soll der bisherige Vizeregierungschef Peter Pellegrini die Nachfolge antreten. Der Präsident akzeptierte zugleich den Rücktritt Ficos, den dieser am Vorabend angeboten hatte. Damit sind in der Regierungskrise nach dem Journalistenmord in der Slowakei vorerst vorgezogene Neuwahlen abgewendet.

Auf Pellegrini als neuen Regierungschef hatten sich die drei bisherigen Koalitionsparteien mit Kiska geeinigt. Pellegrini hatte dem Präsidenten nach eigenen Worten die Unterschriften von 79 Abgeordneten vorgelegt, die die Regierung weiter unterstützen wollten. Zur absoluten Parlamentsmehrheit sind 76 der 150 Abgeordneten notwendig. Fico hatte seinen Rücktritt unter der Bedingung angeboten, dass seine sozialdemokratische Smer-Partei den neuen Regierungschef bestimmen darf. Am Montag war bereits Innenminister Robert Kaliňák zurückgetreten.

Der Parteichef des Koalitionspartners Most–Híd, Béla Bugár, kündigte eine Erneuerung des Kabinetts an. "Ein Drittel der Regierung wird ausgetauscht", sagte der Vorsitzende der Mitte-rechts-Partei Most-Hid. Seine Partei hatte zuvor mit einem Bruch der Koalition gedroht und Neuwahlen gefordert.



Auslöser der Krise war die Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten. Der 27-jährige Investigativreporter und seine Freundin Martina Kusnirova waren Ende Februar erschossen worden. Kuciak hatte über Straftaten von Geschäftsleuten berichtet, von denen manche Verbindungen zu Politikern hatten. Zuletzt recherchierte er zu mutmaßlichen Verbindungen der Regierungspartei zur italienischen Mafia.

Der Mord löste in dem EU-Staat Empörung aus. Zuletzt gab es dort die größten Straßenproteste seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989. Zehntausende Demonstranten forderten ein härteres Vorgehen gegen Korruption.