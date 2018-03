Das Oberste Gericht von Spanien hat Strafverfahren gegen 13 katalanische Politiker eingeleitet. Den Unabhängigkeitsbewürwortern werde Rebellion vorgeworfen, teilte das Gericht mit. Insgesamt müssen sich 25 Personen wegen Rebellion, Veruntreuung oder Ungehorsam verantworten.

Unter den Beschuldigten ist auch Carles Puigdemont, der während des Unabhängigkeitsreferendums das Amt des katalanischen Regionalpräsidenten innehatte. Puigdemont, der sich nach Belgien abgesetzt hat, habe trotz eines Verbots und der "großen Gefahr gewaltsamer Zwischenfälle" ein Referendum über die Abspaltung von Spanien organisiert, erklärte der Oberste Gerichtshof Spaniens in Madrid. Rebellion kann nach spanischer Gesetzgebung mit bis zu 30 Jahren Haft geahndet werden.

Auch Jordi Turull, der derzeitige Kandidat für das Amt des Regionalchefs und potenzieller Nachfolger Puigdemonts, muss sich vor Gericht verantworten. Turull hatte am Donnerstagabend im Regionalparlament in Barcelona nicht die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, am Samstag wollte er sich in einer zweiten Runde erneut zur Wahl stellen.



Die katalanische Abgeordnete Marta Rovira von der Republikanischen Linkspartei ERC ignorierte die Vorladung des Obersten Gerichts und kündigte an, sie werde ins Exil gehen. Sie wäre die siebente Unabhängigkeitsbefürworterin, die vor der spanischen Justiz ins Ausland flieht.

Nachdem das katalanische Regionalparlament im vergangenen Oktober die Unabhängigkeit der autonomen Region erklärte hatte, hat die spanische Zentralregierung die Kontrolle über Katalonien übernommen. Bei der von Madrid angeordneten vorgezogenen Neuwahl des katalanischen Regionalparlaments im Dezember 2017 konnten die Unabhängigkeitsbefürworter ihre absolute Mehrheit verteidigen. Einen neuen Präsidenten hat das Regionalparlament bisher aber nicht.