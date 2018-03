Nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus mehreren EU-Ländern sowie anderen Staaten plant die Regierung in Moskau Gegenmaßnahmen. Nach Angaben des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow bereiten das Außenministerium und andere Behörden entsprechende Antworten vor. Präsident Wladimir Putin würde darüber letztlich entscheiden. Weitere Details nannte Peskow nicht.

Das russische Außenministerium sprach von einer "provokanten Geste" und einer "russophoben Kampagne". Sprecherin Maria Sacharowa kündigte Maßnahmen gegen jedes einzelne Land an und warf der EU und den USA eine "durch nichts begründete Aggression vor". In einer Zeit, in der "alle Russen mit den Opfern der Tragödie von Kemerowo mitfühlten, gab es für sie nichts Wichtigeres, als neue feindselige Handlungen zu verkünden", schrieb Sacharowa auf Facebook.

Russland beklagt "neue feindselige Handlungen"

Großbritannien, die USA, Deutschland sowie zahlreiche weitere Länder verwiesen in einer bislang beispiellosen Gemeinschaftsaktion russische Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter des Landes. Russische Medien listeten bis Montagabend 23 Länder auf, aus denen 137 Landsleute ausgewiesen wurden. Allein die USA kündigten am Montag an, 60 russische Diplomaten auszuweisen. Vier müssen die Bundesrepublik verlassen. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, der Schritt sei ein Zeichen der Solidarität mit Großbritannien. Zudem erfolge der Schritt auch vor dem Hintergrund der kürzlichen Hackerattacke auf das geschützte IT-System der Bundesregierung, hinter dem Ermittler russische Täter vermuten.

Hauptauslöser für die konzertierte diplomatische Aktion meist westlicher Länder war der Giftgasanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Julija Anfang des Monats im südenglischen Salisbury. Dabei wurde nach britischen Angaben ein von der Sowjetarmee im Kalten Krieg entwickeltes Nervengift eingesetzt. Zurzeit untersuchen Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen die Proben vom Tatort. Der britischen Premierministerin Theresa May zufolge gebe es Informationen, wonach Russland in den vergangenen zehn Jahren Forschungen zum Einsatz von Nervengiften anstellte. Wahrscheinlich sei es dabei um Tötungen gegangen, sagte May.

Stolpern in einen neuen Kalten Krieg

Unter den Parteien in Deutschland sind die Maßnahmen von EU und Bundesregierung umstritten. Der Grünen-Außenexperte Jürgen Trittin nannte es "leichtfertig, ohne belastbare Beweise und nur aufgrund von Indizien so gegen Russland vorzugehen und in einen neuen Kalten Krieg zu stolpern". Im Ergebnis werde der Westen nichts gewinnen, Russland seinerseits europäische Diplomaten ausweisen und weitere Gesprächskanäle würden verschüttet, sagte Trittin, der auch Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe ist, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dagegen sagte der Grünen-Osteuropa-Experte Manuel Sarrazin dem RND, mit der Ausweisung der vier Diplomaten tue die Bundesregierung das Mindeste: "Sie stärkt damit den europäischen Geleitschutz für Großbritannien, das sich angegriffen sieht."

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte die Ausweisung von Diplomaten im RND-Interview "falsch, weil damit weiter an der Eskalationsspirale gedreht wird". Auch der ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen rügte: "Generell sollten Sanktionen faktenbasiert sein und nicht auf Vermutungen aufbauen. "Die Argumentation im Fall Skripal erinnert mich ein bisschen an eine Urteilsverkündung nach dem Motto "Die Tat war dem Beschuldigten nicht nachzuweisen, aber es war ihm zuzutrauen"", kritisierte der SPD-Politiker in der Augsburger Allgemeinen.