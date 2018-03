Die syrische Armee rückt eigenen Angaben zufolge weiter in das belagerte Rebellengebiet Ostghuta vor. Ein Kommandeur sagte, die Truppen müssten nur noch wenige Kilometer vorankommen, um das Rebellengebiet in zwei Teile zu spalten. Laut Berichten verschiedener Seiten eroberten die Soldaten am Wochenende sechs Dörfer und Städte am Rande der Enklave nahe Damaskus. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, die Armee stehe nur noch drei Kilometer von Duma entfernt. Die syrische Armee kontrolliert Beobachtern zufolge etwa ein Viertel der Region.



Die Vereinten Nationen kündigten nach wochenlanger Bombardierung Hilfe für die Zivilbevölkerung an. Sie hätten von der syrischen Regierung die Erlaubnis erhalten, in die eroberten Gebiete zu fahren, so die UN. Es sei geplant, am Montag mit der Verteilung von Hilfsgütern zu beginnen und mit Partnerorganisationen einen Konvoi mit 46 Lkw-Ladungen mit medizinischen Produkten und Nahrungsmitteln für 27.500 Menschen nach Duma, der größten Stadt in Ostghuta, zu bringen. Insgesamt sei Hilfe für 70.000 Menschen geplant.

Laut der Beobachtungsstelle suchten Zivilisten vor den Soldaten in unterirdischen Verstecken Zuflucht. Ein Aktivist sprach von einer Politik der verbrannten Erde. "Die Menschen ziehen weg wegen der unbarmherzigen Bombardierung."

Der staatliche Fernsehsender Al Ichbarijah berichtete, die Regierungstruppen hätten unterstützt von Geschützfeuer und Luftangriffen einen Graben überquert und ein etwa zwölf Quadratkilometer großes Gebiet besetzt. Der Vorstoß sei eine Reaktion auf den Beschuss von Damaskus und anderen Regierungsgebieten gewesen.

Die Rebellen teilten mit, sie hätten einen Gegenangriff gestartet und Kämpfer hinter die feindlichen Linien entsandt. Ein Sprecher der größten Rebellengruppe Dschaisch al-Islam sagte in einer Tonaufnahme, die Oppositionskämpfer hätten sich wegen des Artilleriefeuers und der Luftangriffe aus einigen Gebieten in Ostghuta zurückziehen müssen. Die Rebellen gruppierten sich neu und würden ihren Kampf fortsetzen.

Macron und Ruhani wollen kooperieren

Ostghuta mit seinen insgesamt etwa 400.000 Einwohnern wird seit Monaten belagert, beschossen und bombardiert. Seit Mitte Februar fliegen syrische Regierungstruppen mit russischer Unterstützung Luftangriffe auf die Region, wo sich Rebellen seit Jahren gegen die Armee behaupten. Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden dabei bisher mehr als 640 Zivilisten getötet. Seit einigen Tagen läuft eine Bodenoffensive. Trotz einer von Russland Anfang der Woche in Kraft gesetzten täglich fünfstündigen Feuerpause setzte die Armee ihren Vormarsch fort.

Russland wirft den Rebellen vor, Zivilisten an der Flucht zu hindern. Die Aufständischen bestreiten das und bezeichnen den Korridor als Teil eines Versuchs, Bewohner zu vertreiben. Den Vereinten Nationen ist die fünfstündige Waffenruhe pro Tag zu wenig. Sie wollen, dass die vom Sicherheitsrat beschlossene Pause für ganz Syrien umgesetzt wird.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängte seinen iranischen Amtskollegen Hassan Ruhani, Druck auf die syrische Regierung auszuüben. Diese müsse ihre "wahllosen Angriffe auf die belagerte Bevölkerung in Ostghuta" beenden, humanitären Zugang gewähren und Verwundete herausbringen, teilte Macrons Büro mit. In einem Telefongespräch hätten Macron und Ruhani vereinbart, in den kommenden Tagen zusammenzuarbeiten, um Zivilisten die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen und einen vom Weltsicherheitsrat geforderten Waffenstillstand umzusetzen. Die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump machten Syrien und Russland für das "herzzerreißende Leid" der Menschen in dem umkämpften Gebiet verantwortlich.