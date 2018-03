Seit sieben Jahren herrscht Krieg in Syrien – und es wird nicht besser. Während das Regime von Machthaber Baschar al-Assad eine Offensive auf Ostghuta führt, ist seit dem 20. Januar das türkische Militär in der Region Afrin einmarschiert. Erklärtes Ziel der Operation Olivenzweig ist, die kurdische YPG-Miliz aus der Region zu vertreiben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angekündigt, dass der Militäreinsatz mit der Einnahme von Afrin noch nicht beendet sein wird. Er werde in anderen Teilen Syriens fortgesetzt werden, auch ein Einmarsch in den Irak sei denkbar.

Was das türkische Vorgehen in Afrin für die Zivilbevölkerung bedeutet, darüber haben wir mit Ingy Sedky gesprochen, die von der syrischen Hauptstadt Damaskus aus für das Internationale Rote Kreuz tätig ist:



ZEIT ONLINE: Frau Sedky, wie ist die Lage in der Region Afrin?

Ingy Sedky: Wir sind Zeugen einer humanitären Krise. Mehrere Hundert Zivilisten wurden verletzt oder getötet. Mehr als 100.000 Menschen sind auf der Flucht. Viele von ihnen mussten alles zurücklassen und besitzen nur noch das, was sie am Leib tragen. Sie schlafen im Freien und sind schlecht versorgt. Viele sind verzweifelt.



ZEIT ONLINE: Wohin fliehen die Menschen?

Sedky: Vor allem in die umliegenden Gebiete, nach Tal Rifaat, Zahra und Nubul. Dort wurden viele von der lokalen Bevölkerung aufgenommen.



ZEIT ONLINE: Wie sieht es nach der Eroberung durch die türkische Armee in Afrin-Stadt aus?

Sedky: Dort sind noch immer mehrere Zehntausend Menschen eingekesselt. Es gibt kaum Zugang zu Hilfsgütern. Wir wissen, dass zu Beginn der Kämpfe Versorgungsstellen und Krankenhäuser des Syrischen Roten Halbmondes angegriffen wurden. Das ist absolut inakzeptabel – die Kriegsparteien müssen sicherstellen, dass solche Stellen nicht zu Zielen werden und die Bevölkerung Zugang hat.



1/11 Nach zweimonatigen Kämpfen hatten am Sonntag türkische Truppen und verbündete syrische Milizen die vor allem von Kurden bewohnte Region Afrin und die gleichnamige Stadt im Nordwesten Syriens erobert. Über die Truppen, die sich jetzt in der Stadt aufhalten, heißt es, sie würden Geschäfte, Restaurants und Wohnhäuser plündern. Das meldet neben kurdischen Quellen auch die Nachrichtenagentur AFP aus Afrin. Im Stadtzentrum waren demnach Autos, Laster und Traktoren zu sehen, die Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Decken und Motorräder abtransportierten. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 2/11 Der YPG-Sprecher Brossik al-Hassaka sagte, die Eroberer hätten wie früher die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) auch Gebäude angezündet und religiöse Statuen zerstört. Zahlreiche Familien mussten ihre Häuser verlassen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 3/11 Von den geplünderten Geschäften im Nordwesten von Afrin ist kaum etwas übrig. Zuvor hatte die kurdische YPG die Stadt kontrolliert. Die türkische Regierung stuft die YPG wegen ihrer Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation ein. Mit der Türkei verbündete syrische Rebellen feierten den Einmarsch als Sieg über den "Terror". Der türkische Regierungssprecher Bekir Bozdağ erklärte, die türkischen Kräfte seien in Afrin "keine Besatzer". Sie seien nicht dort, um zu bleiben. Ziel sei es, die Region "vom Terror zu säubern" und sie "ihren wahren Besitzern" zu übergeben. Wer damit gemeint ist, ließ er offen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 4/11 Syrische Kämpfer haben eine Statue von Kaveh Ahangar (auch: Kawa) gestürzt, einer mythologischen Figur. Der Legende nach war Kaveh Ahangar ein Hufschmied, der einen Aufstand der Iraner angeführt hatte und seine Schmiedeschürze als Flagge des Aufstandes nutzte. Für viele Kurden ist er eine Symbolfigur für den Widerstand gegen ausländische Invasoren. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 5/11 "Zehntausende Menschen leiden in Afrin", twitterte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). "Verzweifelt und verängstigt fliehen täglich Tausende Menschen, die keinen Platz zum Übernachten, wenig Essen, Wasser und medizinische Versorgung haben." Das IKRK arbeitet mit dem Syrischen Roten Halbmond zusammen, um Decken und Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 6/11 Manche Zivilisten versuchen, auf Lastwagen aus der Stadt zu fliehen. Das UN-Nothilfebüro OCHA hatte am Sonntag erklärt, fast 100.000 Menschen aus Afrin seien in benachbarten Gebieten als Vertriebene registriert worden. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 7/11 Syrische Kämpfer sollen nicht nur Geschäfte geplündert haben. Auch sollen sie Autos und Motorräder der einstigen Bewohner mitgenommen haben. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 8/11 Ein syrisches Kind auf der Flucht. Das Auto wartet an einer Kontrollstation in Anab darauf, weiterfahren zu dürfen. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 9/11 Dort werden die Flüchtlinge von Wachposten kontrolliert. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 10/11 Vielen Menschen, die aus Afrin fliehen, sind erschöpft und am Ende ihrer Kräfte. Wegen der wochenlangen Belagerung durch die türkische Armee war die Lage für die Zivilisten in Afrin schon vor der Eroberung katastrophal. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images 11/11 Nur das Nötigste kann bei der Flucht mitgenommen werden. Hilfsorganisationen zufolge sind viele der Vertriebenen ohne Schutz und dringend auf Hilfe angewiesen. Das Internationale Rote Kreuz fordert einen ungehinderten Zugang zu den Hunderttausenden Flüchtlingen in der Region Afrin. © Bülent Kiliç/AFP/Getty Images

ZEIT ONLINE: Wie ist die Versorgungslage insgesamt?



Ingy Sedky: Wir konnten am Montag gemeinsam mit dem Syrischen Roten Halbmond zum zweiten Mal einen Hilfskonvoi nach Tal Rifaat schicken. Er transportierte 25 Tonnen Hilfsgüter, unter anderem Wasser, Hygieneartikel sowie Winterkleidung für etwa 21.000 Kinder. Wir unterstützen auch Versorgungsstellen in Nubul und Zahra, da auch dort immer mehr Menschen ankommen. Doch das ist längst nicht genug. Die Versorgungslage wird von Tag zu Tag schlechter.

ZEIT ONLINE: Woran liegt das?

Ingy Sedky: Der Zugang zu der Region ist nach wie vor schwierig. Es muss mehr dafür getan werden, dass Hilfsgüter nach Afrin und die umliegenden Gebiete gelangen können. Wir planen, die Lieferungen auszuweiten und in den kommenden Tagen vor allem Medizin, Nahrung und Wasser zu bereitzustellen.